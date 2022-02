I reni sono uno degli organi di pulizia più importanti del nostro corpo. Infatti, è tramite la produzione di urina che questi organi eliminano le scorie presenti nel nostro corpo. Ma le loro funzioni non finiscono qui.

Infatti, i reni producono anche la renina, un enzima, e l’ormone eritropoietina. Mentre il primo concorrerebbe a regolare la pressione sanguigna, il secondo favorirebbe la produzione di globuli rossi. Inoltre, senza i reni il nostro organismo non potrebbe sfruttare le riserve di vitamina D con conseguenze abbastanza negative.

Perché proteggere i reni dalle patologie è importante

Questa è la ragione per cui prenderci cura di questi organi, ne va della nostra salute. Ma quali sono gli alimenti che ne mettono a repentaglio il corretto funzionamento? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia sono almeno 3 milioni a soffrire di patologie renali. Tra le più diffuse troviamo la presenza di calcoli.

Questi si formano quando le sostanze presenti nelle urine sono concentrate a tal punto da formare un materiale solido. Ma come fare per promuovere il benessere dei nostri reni? La medicina mette l’accento sull’alimentazione. Grazie a uno studio internazionale, scopriamo che non solo tè e succo d’arancia potrebbero proteggerli, ma anche queste altre comuni bevande.

A dirlo è lo studio dell’Harvard University di Boston in collaborazione con l’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma. Pubblicato sulla rivista Clinical Journal of the American Society of Nephrology e riportato dalla Fondazione Veronesi, vediamo cosa potrebbe aver scoperto.

Non solo tè e succo d’arancia ma anche altre comuni bevande potrebbero ridurre il rischio di calcoli e proteggere i reni

Non solo l’acqua potrebbe avere un effetto positivo sui reni. È anche vero che, come sappiamo, non tutto ciò che beviamo fa bene e ci idrata. Pertanto, lo studio si è concentrato su 20 tipi di bevande comuni diverse col fine di scoprire quali effetti hanno sui reni.

Oggetto della ricerca erano vino, caffè, tè, latte, acqua, bevande gassate e/o zuccherate, succhi di frutta, birra, cola. Su un campione di 194.000 persone e una ricerca di 8 anni, i risultati peggiori li hanno ottenuti le bibite gassate e zuccherate. Infatti, pare che il consumo di questi liquidi aumenti del 33% la probabilità di sviluppare calcoli a causa del fruttosio.

Ma la rivelazione è data dai risultati di vino, birra e caffè che sembrano avere un effetto protettivo sui reni. Ciò dipenderebbe dalla presenza di caffeina in tè e caffè e di etanolo in birra, vino e altri alcolici. Ad ogni modo, in attesa di conferme sui risultati ottenuti, gli esperti raccomandano di limitare il consumo di lattine o bibite zuccherate.

Approfondimento

3 succhi naturali che rallentano l’invecchiamento e prevengono i segni del tempo