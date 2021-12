Con l’arrivo del freddo capita spesso di avere il desiderio e l’esigenza di bere qualcosa che ci riscaldi. Le bevande calde hanno il potere, infatti, di ristorare il corpo. Si possono bere a qualunque ora, specialmente quando cerchiamo un po’ di relax dopo una giornata pesante o per una pausa confortevole. Ce ne sono davvero tante tra cui scegliere. A parte il classico caffè o il cappuccino, è davvero buona e salutare la cioccolata calda. Abbiamo anche molte varietà di tè, dal grigio al nero al verde. La sera, poi, dopo la cena, capita di ristorarci con infusi e tisane dalle svariate proprietà.

Non solo tè e cioccolata calda, questa bevanda profumatissima scalderà le serate e aiuterà in caso di mal di gola

In inverno può capitare che qualcuno ci offra del sidro. Questo liquido davvero buono di solito è conosciuto nella versione alcolica. Eppure si può preparare in modo facile e veloce in quella analcolica, buona per accompagnare un dolce oppure da bere da sola. Il sidro analcolico, inoltre, si prepara con degli ingredienti benefici e può risultare utile in caso di mal di gola. Vediamo come prepararlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sidro di mele analcolico

Ingredienti

700 g di mele (Granny Smith oppure Golden o rosse);

100 ml di acqua;

un’arancia;

un limone;

un cucchiaino di cannella in polvere oppure una stecca;

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere oppure una fettina di quello fresco;

2 chiodi di garofano (facoltativi);

60 g di zucchero;

miele (facoltativo).

Come preparare il sidro di mele senza alcol

Scelte le mele da usare (anche le cotogne andranno bene), dopo averle lavate, sbucciate e tolti torsolo e semi, con l’estrattore estrarre il succo, altrimenti usare il frullatore e passarle attraverso un colino. Sbucciare l’arancia e il limone lavati e mettere da parte le bucce. Spremere il loro succo e filtrarlo. In una pentola versarvi i succhi ottenuti, l’acqua, le bucce degli agrumi, zenzero e cannella (in polvere o la stecca), gli eventuali chiodi di garofano e infine lo zucchero. Cuocere a fuoco lento per una decina di minuti. A cottura ultimata, togliere le scorze di limone e arancia e, in caso, la stecca di cannella. Se si vuole, il sidro ottenuto si può anche passare attraverso un colino.

Si può gustare caldo, tiepido o appena raffreddato. In caso risulti poco dolce, aggiungere del miele. In questo modo sarà potenziata l’azione benefica del sidro sul corpo, specialmente contro il mal di gola e lo stato influenzale. Il miele, infatti, ha tante proprietà, tra cui quella antibatterica.

Non solo tè e cioccolata calda, questa bevanda profumatissima scalderà le serate e aiuterà in caso di mal di gola.