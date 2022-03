Quando ci capita di chiacchierare col vicino di casa, magari se abitiamo in casette a schiera, diamo sempre un occhio al suo giardino. Molto spesso ci capita di invidiare qualche suo particolare. Un fiore estremamente bello, una piantina che cresce più delle nostre e la sua erbetta che sembra quella di un campo di calcio inglese. È anche vero che dopo mesi di siccità, in questo momento non è facile trovare un giardino sempre verde, a meno di non pagare una super bolletta dell’acqua. Sbagliamo, però se pensiamo che sia solo l’irrigazione a rendere bello il giardino del vicino. Come ricordano gli esperti, ci sono anche degli altri passaggi semplici ma fondamentali per avere un manto erboso davvero bello.

C’era una volta il rimedio del nonno

Se un tempo l’orto era il regno della nonna, il giardino vero e proprio apparteneva al nonno. Che magari, pur essendo geloso del manto, lo sacrificava volentieri quando arrivavano i nipotini a giocarci a calcio. Un piccolo trucco semplice ma concreto è quello di dare da bere al giardino sempre alla stessa ora. Di solito vuol dire alla mattina presto. Questo per il semplice motivo che soprattutto d’estate, non essendoci ancora caldo, l’acqua non evaporerà presto, ma riuscirà a impregnarsi meglio nel terreno. Un piccolo suggerimento è quello di mettere qualche goccia di ammoniaca in un secchio pieno di acqua. Azione che renderà il manto erboso ancora più verde.

Non solo tanta acqua ma ecco perché l’erba del vicino è sempre più verde e brillante con 3 azioni semplici da non dimenticare

Sono sempre di più le persone che possiedono un piccolo fazzoletto di giardino e stufe dei costi e dei tempi di manutenzione, preferiscono innestare il terreno sintetico. Ricordiamo che questa soluzione, seppur pratica, è un vero e proprio invito ad acari batteri a depositarsi nel nostro giardino. Uno dei trucchi per tribulare meno in questa parte dell’anno, è quello di lasciare l’erba ancora abbastanza alta al momento dello sfalcio. Questo perché con gli sbalzi di temperatura che abbiamo ancora, permetteremmo all’erba che sta crescendo di resistere meglio al gelo. Creando quindi una corazza difensiva che le permetterà di crescere bella verde.

Un mix di azoto e magnesio per la robustezza dell’erba

Non solo tanta acqua ma ecco perché l’erba del vicino potrebbe essere più verde della nostra con un mix di magnesio e azoto. Ecco forse svelato il segreto del colore così verde dell’erba del nostro vicino. Questi due nutrienti, miscelati assieme e dati al prato prima di innaffiarlo, garantirebbero al manto non solo forza e resistenza, ma anche qualità e salute.

Approfondimento

