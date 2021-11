Non solo talea di rosa ma anche queste imperdibili piante e alberi possiamo riprodurre a novembre

Chi ama molto la natura, desidera che il proprio balcone o giardino sia strapieno di vegetazione. Vedere fiorire e crescere in salute le proprie piante potrebbe dare non poche soddisfazioni. In più, l’esterno e l’interno di casa assumeranno un aspetto più allegro, perché posizionare qualche vaso in alcuni punti potrebbe essere strategico.

Se sapremo scegliere le specie adatte sia d’appartamento che non, per molti anni avremo un’esplosione di fiori e frutti. Ma spesso la difficoltà, oltre che di spazio e anche economica, perché acquistare una pianta, non un seme, potrebbe costare non poco. Immaginiamo di voler riempire un grande terrazzo di piantine, in questo caso potremo spendere anche centinaia di euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esiste la riproduzione per talea, utile a risparmiare e moltiplicare la pianta a costo zero, ci permetterà di dare libero sfogo alla nostra passione. Questa tecnica non è molto complicata ma bisogna seguire determinate regole, per ottenere la nostra nuova pianta.

Le premesse

Moltiplicare per talea vuol dire ottenere più esemplari da un’unica pianta, partendo da un semplice rametto o fusto, radice o foglia (legnoso, semilegnoso o erbaceo). Il frammento, che servirà a dare vita a un nuovo esemplare, dipenderà dal tipo di pianta o albero, se di piccole dimensioni, da frutto o da fiore.

Esistono anche dei periodi più propensi per effettuare questa tecnica, ovvero in primavera e autunno, proprio durante il mese di novembre, prima che arrivi il freddo intenso invernale.

Dobbiamo ricordare, però, che non potremo applicare questa tecnica su tutte le specie. Mentre con facilità potremo moltiplicarne altre, usando sempre gli attrezzi sterilizzati, fertilizzanti e terra adatta per talee, che possiamo trovare nei negozi specializzati.

Scegliamo un ramo giovane e in salute, della pianta che vorremo duplicare, facciamo un taglio netto e obliquo sotto la foglia (altezza terzo nodo). Interriamo il nostro rametto, assicuriamoci che abbia un terreno concimato e umido, per crescere in salute.

Non solo talea di rosa ma anche queste imperdibili piante e alberi possiamo riprodurre a novembre

A partire da novembre possiamo, ad esempio fare le rose da talee di rami nuovi, non troppo sottili e presi alla base della pianta. Piantiamo il rametto in un vaso o in terra e sotterriamolo per ¾. proteggiamo la tea dai raggi del sole diretti e dall’eccessivo freddo, in un luogo più riparato.

Non solo talea di rosa ma anche queste imperdibili piante e alberi possiamo riprodurre a novembre. Infatti, potremo moltiplicare le ortensie, partendo da un ramo di circa 10 cm e lasciandolo per qualche giorno in un bicchiere d’acqua, fino a che non vedremo le radici.

Inoltre, potremo duplicare il rosmarino, edera e bosso, con una talea di 20 cm, posizionati in vaso. Per quanto riguarda alberi e arbusti, invece, ricaviamo talee da ginestra, bosso, gelsomino, fico, sambuco, salice, per vederle crescere durante tutto l’inverno.

Approfondimento

Ecco quali piante, rampicanti e alberi possiamo potare a novembre per renderli resistenti e rigogliosi.