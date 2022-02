Non sempre abbiamo molto tempo da dedicare a ciò che vorremmo fare. Per molti di noi cucinare è una passione, mentre altri lo fanno solo per necessità ed abitudine.

Fortunatamente, ci sono pietanze che ci permettono di fare un figurone con pochissimi ingredienti e in poco tempo. Inoltre, se riusciamo anche a mangiare bene spendendo poco è davvero perfetto.

Le torte salate o rustiche sono pietanze perfette sia per risparmiare, sia per liberare il frigorifero da avanzi che non sappiamo come utilizzare.

Se diciamo ricotta e spinaci pensiamo subito ad una torta salata, così come a salsiccia e friarielli associamo la pizza. Invece oggi vogliamo suggerire una ricetta diversa e dal sapore davvero squisito.

Per questa ricetta spenderemo poco più di 5 euro e siamo certi che il risultato non deluderà i nostri commensali.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

600 g di friarielli;

600 g di salsiccia;

150 g di scamorza;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino;

20 g di semi di sesamo;

1 uovo;

sale q.b.

Non solo sulla pizza, ma proviamo a cucinare salsiccia e friarielli al forno con questa ricetta incredibilmente facile ed economica

Laviamo i friarielli ed eliminiamo le foglie più rovinate e i gambi duri. Facciamoli sgocciolare per qualche minuto e nel frattempo sbucciamo l’aglio. Trasferiamolo in padella insieme al peperoncino e lasciamoli soffriggere per un paio di minuti.

Uniamo i friarielli precedentemente scolati ed aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua e un pizzico di sale. Facciamoli cuocere per una decina di minuti con il tegame coperto. Intanto, rimuoviamo il budello dalla salsiccia e sbricioliamola con le mani.

Tagliamo la scamorza a cubetti ed uniamola alla salsiccia. Quando i friarielli saranno pronti, trasferiamoli nel recipiente insieme alla scamorza e alla pasta di salsiccia avendo cura di eliminare l’aglio e il peperoncino. Mescoliamo tutti gli ingredienti ed estraiamo dal frigorifero la pasta sfoglia.

Srotoliamo la sfoglia e poggiamola su una teglia rivestita dalla carta forno. Adagiamo al centro della sfoglia il ripieno di salsiccia, friarielli e scamorza lasciando i bordi liberi per un paio di centimetri. Chiudiamo la sfoglia come se fosse uno strudel sigillando con cura le estremità. Intanto, preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi.

Pratichiamo qualche taglietto obliquo sulla sfoglia con un coltello a lama liscia. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e cospargiamo il rustico con i semi di sesamo. Inforniamolo e dopo circa 35 minuti potremo sfornare il rustico che sarà ben dorato in superficie.

Consigli

Abbiamo visto che salsiccia e friarielli vanno bene non solo sulla pizza, ma anche in questo delizioso rustico. Consigliamo di aspettare almeno un quarto d’ora prima di tagliarlo e servirlo.

Possiamo scegliere di usare la pasta brisée se vogliamo che il rustico risulti più compatto e meno friabile. Inoltre, se cerchiamo un’altra idea per il ripieno di una pasta brisée, possiamo realizzare questa quiche un’irresistibile.

Approfondimento

Questa torta salata saporita e sostanziosa è perfetta per una cena succulenta