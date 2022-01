Molte persone disdegnano la verdura invernale, pensando che questa stagione porti sulle nostre tavole solo i broccoli, i cavoli e i crauti. A dire il vero però in questo periodo è possibile trovare anche un ortaggio apprezzato quasi universalmente, ma lasciato da parte perché difficile da pulire. Stiamo parlando del carciofo, ortaggio antiossidante che potrebbe ridurre il colesterolo.

Per reintrodurlo con gusto nelle nostre diete oggi illustriamo un modo per prepararlo che sicuramente lascerà tutti a bocca aperta. Non solo succo di limone, ecco un condimento originale per portare in tavola i carciofi in insalata grazie a un ingrediente segreto. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come può rendere il nostro contorno veramente indimenticabile.

Gli ingredienti necessari per 4 persone:

400 grammi di carciofi crudi, preferibilmente già puliti;

succo di mezzo limone;

1 cucchiaio di sciroppo d’acero;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

gherigli di noci q.b.;

scaglie di parmigiano reggiano q.b.

Non solo succo di limone, ecco un condimento originale per portare in tavola i carciofi in insalata grazie a un ingrediente segreto

Per facilitare il compito abbiamo scelto dei carciofi già pronti. Se però dovessimo pelarli e metterli in ammollo, ecco i suggerimenti delle nonne per pelare e non fare annerire queste verdure. Iniziare affettando gli ortaggi molto finemente e disporli all’interno di una ciotola capiente. Preparare subito un’emulsione agrodolce. Per farlo, versare all’interno di un dosatore per salse dell’olio extravergine di oliva, accompagnandolo con un pizzico di sale e di pepe. Poi prendere un cucchiaio di sciroppo d’acero e inserirlo all’interno della preparazione. Infine, spremere il succo di mezzo limone, filtrarlo con un colino a maglie strette e versarlo all’interno del dosatore.

Per creare la salsa è necessario chiudere il contenitore bene e scuotere molto energicamente. In questo modo si creerà facilmente una spuma. Assaggiare ed eventualmente aggiustare il sapore secondo il proprio gusto personale. Cospargere dunque i carciofi con questa emulsione e girarli con l’aiuto di due forchette per distribuirla in maniera omogenea. Consigliamo di impiattare e di cospargere la superficie delle singole porzioni con dei gherigli di noce e con delle scagliette di parmigiano reggiano. Se non amassimo il gusto agrodolce, in alternativa possiamo optare per una versione ancora più semplice che utilizza un ingrediente che viene dal mare.

Lettura consigliata

In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone