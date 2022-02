Le cime di rapa, così come tutte le verdure, fanno molto bene alla nostra salute. Il loro vantaggio, infatti, è che, oltre ad essere molto leggere e digeribili, sono ricche d’acqua, il che aiuta il nostro organismo a depurarsi. Senza dimenticare che contengono anche fibre, importanti per migliorare l’attività intestinale.

Oltre a questo, bisogna ammettere che le cime di rapa siano davvero buonissime, motivo per cui sono molto utilizzate, soprattutto nella cucina regionale. Chi non le mangia è perché non apprezza il loro retrogusto amarognolo e perché non conosce ancora questo segreto per addolcirle.

Pensando a quest’ortaggio, vengono subito in mente le orecchiette con le cime di rapa. Questo, però, non è l’unico piatto che possiamo preparare con quest’ottima verdura di stagione, anzi.

Esistono tantissime ricette ottime con questa verdura, come quelle che stiamo per vedere.

Per prima cosa, però, vediamo come pulirle.

Quali parti delle cime di rapa si possono mangiare

Le parti che potremo sfruttare al meglio in cucina sono quelle più morbide, vale a dire le foglie, le cimette e le infiorescenze.

Facciamo attenzione, inoltre, che le foglie non siano gialle, ma di un verde carico e deciso, e che abbiano una consistenza molto morbida. Dovremo eliminare, quindi, le parti più dure, come foglie e gambi.

Non solo stufate o in padella, ecco come cucinare le cime di rapa in queste 2 ricette davvero deliziose

Molte persone mangiano le cime di rapa come condimento della pasta. Altri, invece, in versione stufata o cotta in padella, magari come contorno da abbinare ad un secondo di carne o pesce.

Se volessimo, invece, provare a preparare qualcosa di innovativo, potremmo impastare dei gustosissimi gnocchi alle cime di rapa. Invece di usarle solo come condimento, infatti, queste verdure sono perfette anche da aggiungere nell’impasto.

Una ricetta davvero semplicissima

Basterà far bollire circa 400 grammi di patate e far lessare 100 grammi di cime di rapa. Dopo che entrambe le verdure saranno cotte, potremo impastarle con 150 grammi di farina, e un pizzico di sale.

Dopo aver preparato un bell’impasto, creeremo i nostri gnocchetti, che poi cuoceremo in acqua salata. Questa pasta è perfetta se condita con una crema di formaggi, come il gorgonzola.

Una cremosa purea di fave

Un’altra idea molto gustosa consiste nell’abbinare le cime di rapa a una purea di fave o ceci. Questa ricetta è tipica nella cucina tradizionale pugliese, ma è meno diffusa nel resto d’Italia. Ed è un peccato, perché questo piatto è davvero squisito.

In questo caso, cucineremo le nostre cime di rapa al vapore. Non solo stufate o in padella, quindi, ma proviamo anche quest’altro metodo di cottura che valorizzerà perfettamente la nostra verdura.

Per preparare questo piatto, basterà bollire i legumi e poi frullarli con un mixer. Potremo decidere di ottenere la consistenza che più ci piace, più liquida oppure più cremosa.

L’ideale per questa ricetta, però, sarà creare una purea molto cremosa, da poter accompagnare anche a dei crostini di pane.

Dopo aver preparato la purea, quindi, potremo aggiungervi sopra le nostre cime di rapa.