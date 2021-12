Tanti uccellini volano sulle nostre teste, ognuno con le proprie abitudini ed il proprio habitat. Ma la ricerca del cibo in inverno si fa particolarmente ardua. Il freddo e la mancanza di luce possono creare tanti problemi e rendere loro più difficile la sopravvivenza. A questo aggiungiamo il fatto che vedere degli animali avvicinarsi ai nostri balconi potrebbe essere divertente per noi e per i bambini, a patto di non spaventarli. Ecco allora che potremmo trovare un semplicissimo metodo per conciliare le due cose grazie a pochi ingredienti domestici. Non solo spremute e pulizie in casa perché un’arancia o un limone potrebbero fare felici molti uccellini, ecco come.

Una pratica anche conosciuta come birdgardening

La pratica è conosciuta anche come birdgardening, e consiste nell’escogitare sistemi per avvicinare gli uccellini ai nostri davanzali e ai nostri giardini per fornire loro ospitalità. Con un’arancia o un limone questo diventa facilissimo, perché potremmo utilizzarli come mangiatoia e renderli visibili e usufruibili con questo metodo. Bastano due spaghi, un ago, la metà di un’arancia o di altro agrume e alcuni ingredienti che possono essere utilizzati per colmare la mangiatoia per uccellini.

Realizzarla è decisamente elementare. Una volta completata la procedura si potranno appiccare le arance o gli altri agrumi utilizzati presso il supporto che preferiamo. Per prima cosa, tagliamo l’arancia a metà e svuotiamone il contenuto. Può bastare uno spremiagrumi per ricavarne il succo. Tramite un cucchiaio e, facendo attenzione, con un coltello si estrapolano tutte le parti di polpa rimaste incollate alla buccia. A questo punto, con un ago o la punta del coltello realizziamo 4 buchi, che siano frontali a coppie di due. Utilizziamo lo spago facendolo entrare dall’esterno e annodandolo presso l’altro lato dell’estremità. L’altro lato dello spago farà ingresso nel foro frontale, sempre passando dall’esterno. In questo moto otterremo in maniera molto semplice un supporto in grado di mantenere in posizione orizzontale l’arancia.

A questo punto mancano due elementi. Il primo è trovare un posto isolato e comodo per gli uccellini, in modo tale da non venire infastiditi da altri animali o rumori. E poi dobbiamo colmare il sistema artigianale che abbiamo brevettato e montato con alcuni alimenti che siano congeniali. In questo caso esistono alcuni consigli, che risulterebbero sempre validi da applicare, e che sono forniti da ENPA. Tra questi, cibi facilmente reperibili quali fiocchi di cereali, croste di formaggio tagliate a cubetti, carne cruda a pezzetti e ritagli di grasso, ma anche il cibo dei cani e gatti (sia umido che piccoli croccantini); frutta fresca a pezzetti, panettone e altri tipi di plumcake.

Per quanti invece volessero provare un metodo diverso, ecco come realizzare una mangiatoia sfruttando un rotolo di carta igienica.