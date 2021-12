Abbiamo già visto che le arance possono essere usate per numerosissime ricette: infusi, insalate dolci, ecc. Insomma, di utilizzi in cucina ne hanno davvero tantissimi. Inoltre, abbiamo visto che le bucce possono essere usate anche come candele per profumare le stanze.

Ma non solo spremute e bucce candite, con le arance è possibile realizzare in questi modi fantasiosi dei centrotavola per addobbare la nostra casa.

Proprio così, soprattutto sotto le feste è il frutto per eccellenza per fare da contorno all’atmosfera natalizia che già aleggia nelle nostre case. Insieme alle arance, anche altri agrumi (pompelmi, mandarini, limoni) possono essere usati come decorazioni natalizie.

Come si essiccano gli agrumi

Anche se si possono usare freschi, gli agrumi da usare come decorazioni sarebbe meglio essiccarli.

Per essiccare il frutto sarà sufficiente tagliarlo a fette sottili senza sbucciarlo e inserirlo in forno a 120 gradi per circa 3 ore.

Un modo alternativo per essiccarli è usare il microonde.

Coprire l’agrume con carta da forno per 7 minuti e subito dopo con la funzione scongelamento per altri 5 minuti.

Andiamo, ora, a vedere in che modi le nostre arance, o altri agrumi, possono essere usati come centrotavola.

Disco di legno. Procurarsi un disco di legno e con la colla a caldo incollare le fette di arancia essiccate insieme ad alcune pigne. Si possono aggiungere anche dei rametti di abete o delle bacche rosse natalizie. È possibile, altresì, lasciare degli spazi vuoti dove poter inserire delle candele. Avremo così un centrotavola profumatissimo che creerà un’atmosfera natalizia davvero suggestiva. In assenza del disco di legno, possiamo utilizzare taglieri, vassoi di metallo o qualsiasi altra cosa che ci viene in mente, purché non abbia bordi troppo spessi.

Runner da tavola. Esistono dei runner che percorrono tutto il centro della tavola. Un’idea carina è quella di adagiare lungo tutta la tavola dei rami di un sempreverde e inserire fra le foglie le fette di agrumi essiccati.

Alberello di agrumi. Creare un cono con un cartoncino, fissarlo con un po’ di nastro adesivo e incollarci sopra con la colla a caldo le fette essiccate. Le più grandi sotto, le più piccole sopra (utilizzando anche limoni e mandarini) creando così un alberello alternativo e profumato.

Corona per candele. Alternare le fette di arancia essiccate con gli stecchi di cannella unite da uno spago e chiuderle intorno ad una candela. Avremo così una deliziosa coroncina per le nostre candele da posizionare al centrotavola o come oggetto di decoro.

Insomma di creazioni se ne possono fare davvero tante. Basterà armarsi di fantasia e dare spazio alla creatività.

