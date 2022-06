Nella galassia dei secondi piatti, il polpettone occupa sicuramente un posto di assoluto rilievo. Ricetta svuotafrigo per antonomasia, questo piatto è veramente adatto per qualsiasi occasione e qualsiasi stagionalità. La ricetta del polpettone, inoltre, è estremamente versatile, proprio perché esso si lascia farcire in tantissimi modi. In questo articolo vedremo in particolare una variante molto interessante e che potrebbe piacere veramente a tutti. Per realizzarla avremo bisogno di:

mezzo kg di carne macinata mista;

100 g di ricotta;

100 g di scamorza;

160 g di prosciutto crudo;

un uovo;

2 fette di pancarré;

prezzemolo;

latte;

formaggio grattugiato;

olio EVO;

sale e pepe.

Gli ingredienti sono sufficienti per 4 persone. Vediamo come procedere.

Non solo spinaci e frittata, ecco come farcire il polpettone con questo ripieno spettacolare che lo renderà morbidissimo e succulento

Innanzitutto, inseriamo all’interno di una ciotola la nostra carne macinata, aggiungendo poi l’uovo sbattuto e le fette di pancarré imbevute nel latte. A questo punto iniziamo ad amalgamare il tutto con le mani, accorpando anche la giusta quantità di sale e di pepe. Per dare ulteriore sapidità e gusto potremmo anche aggiungere un cucchiaio di un qualsiasi formaggio grattugiato, o uno spicchio d’aglio tritato o in polvere. Una volta amalgamato per bene, aggiungiamo anche la ricotta e ricominciamo ad impastare. Grazie a questo trucchetto, il nostro polpettone sarà davvero morbidissimo e super goloso. Se dovesse risultare ancora troppo tenero, comunque, possiamo aggiungere mezzo cucchiaio di pangrattato fin quando l’impasto non avrà raggiunto la consistenza desiderata.

Trasferiamo ora il composto ben compatto su un foglio di carta forno, precedentemente cosparso con ulteriore pangrattato, e copriamo con un altro foglio. Dopo di che, con un matterello, iniziamo a stendere il composto ricavando un rettangolo spesso circa 1 cm.

Il ripieno

Ora non ci resta che togliere il foglio di carta forno superiore e adagiare sulla superficie le fette di prosciutto e di scamorza. In questa fase cerchiamo di tenere i bordi liberi per almeno 2 cm. Quindi, nel polpettone possiamo inserire non solo spinaci e frittata, ma anche questo ripieno semplice e gustoso. Con l’aiuto della carta forno sottostante arrotoliamo il nostro polpettone su se stesso, richiudendo infine i bordi esterni. Posizioniamolo in frigorifero per circa un’ora, per farlo rassodare; trascorso il tempo necessario, sistemiamolo su una pirofila irrorandolo con olio EVO. Inforniamo il tutto per circa 45 minuti mantenendo il forno ad una temperatura costante di almeno 190 gradi. Una volta pronto, estraiamo il polpettone dal forno e tagliamolo a fette. Ad esso potremmo anche accompagnare un contorno, come ad esempio di patate o funghi, ed accostare delle salse perfette per le carni.

Lettura consigliata

Bastano 4 scatolette di tonno per realizzare questo delizioso secondo piatto che ci salverà la cena e il portafoglio