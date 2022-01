Gli italiani hanno una cultura gastronomica veramente sconfinata: con il primo pasto della giornata però molti sono veramente abitudinari. È infatti raro che ci si discosti dal caffelatte abbinato ai biscotti o dalla tipica colazione da bar: cappuccino e cornetto. Per questo oggi consigliamo qualcosa di diverso. Non solo spalmabili alla nocciola e al cioccolato, ecco le deliziose creme perfette per una colazione diversa dal solito. Vediamo insieme quali sono questi prodotti assolutamente da provare per rallegrare le nostre mattinate.

La prima è il dulce de leche, una crema a base di latte e zucchero che è considerata tipica dell’America Latina. Nonostante sia presente una versione simile in territorio francese, questa ricetta dalla maggioranza viene attribuita all’Argentina. La consistenza densa e il colore finale dorato, a prima vista, fanno assomigliare questa preparazione molto al caramello. Però il sapore finale è più simile al gusto di una caramella mou.

Non è molto comune in Italia, ma si può sicuramente trovare in degli store dedicati oppure online. Però è molto semplice da fare, dato che il processo consiste semplicemente in una bollitura dei due ingredienti sopraindicati che a un certo punto creano un gustosissimo effetto caramellato. Bisogna stare però attenti a mantenere la fiamma dolce e a rimestare continuamente per non bruciare il tutto. Il dulce de leche può essere usato come ripieno per crêpes o per le torte. Se no è anche un’ottima guarnizione per i biscotti.

Altri prodotti che possono essere usati in alternativa

Se no ci sentiamo di suggerire un’altra crema deliziosa, che però questa volta fa parte del vecchio continente. Ci stiamo riferendo alla lemon curd inglese, ovvero un dessert morbido e dal sapore agrumato. Infatti, viene preparata utilizzando i tuorli d’uovo, lo zucchero, il succo di frutta e le scorze di limone. Anche in questo caso è necessario portare tutti questi elementi a una lenta ebollizione fino ad ottenere un composto molto denso. Questo dolce è generalmente servito durante la tipica ora del tè per arricchire gli scone. Se tutte queste soluzioni non fossero di nostro gradimento, suggeriamo di provare questo . Infatti oltre ad essere uno dei più amati del mondo, ha bisogno solo di tre ingredienti.

