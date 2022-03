Difficilmente un primo piatto al forno potrebbe deludere le aspettative della famiglia. Un buon piatto di cannelloni o di lasagne è un ottimo modo di soddisfare il palato di tutti gli ospiti e fare un figurone.

Tra lasagna con ragù e la sua variante bianca, le ricette sono davvero tantissime e tutte speciali.

Ma per prepararne una davvero sfiziosa e originale, magari usando pure un prodotto di stagione, serve puntare sulle materie prime giuste. L’unione tra ortaggi e il pesce, ad esempio, è sempre un’accoppiata vincente. Se, poi, a tutto questo si unisce la cremosità della besciamella, il successo è certamente assicurato.

La lasagna rappresenta anche un ottimo modo per svuotare il frigorifero e sapere come utilizzare quegli ingredienti rimasti in dispensa.

Un’idea originale per il pranzo della domenica

Serviranno non solo sfoglia e besciamella per queste lasagne, ma anche asparagi e un ottimo pesce con cui far felice la pancia di tutti. Per prepararle, avremo bisogno di:

400 grammi di asparagi verdi;

2 cipollotti;

250 grammi circa di sfoglie pronte per lasagne;

200 grammi di salmone affumicato a fette;

un litro di besciamella;

20 grammi di burro;

50 grammi di Parmigiano grattugiato;

sale q.b.

Non solo sfoglia e besciamella per queste lasagne bianche sfiziose con un ingrediente speciale al posto del ragù

Bisognerà iniziare proprio dalla pulizia degli asparagi, eliminando la parte più dura e coriacea. Tagliamoli, poi, a tocchetti di circa 3 centimetri. Tritiamo molto finemente anche i cipollotti.

Facciamo sciogliere il burro in padella e soffriggiamo la cipolla molto dolcemente. Aggiungiamo anche gli asparagi e copriamo con il coperchio.

Lasciamo cuocere a fuoco dolce per 10 minuti, dopo aver salato il tutto. Quindi, separiamo le punte dal resto e tagliamo il salmone a listarelle.

Collochiamo la besciamella sul fondo della teglia da forno e copriamo con la sfoglia per lasagne. Aggiungiamo gli asparagi e un po’ di salmone. Versiamo altri 2 o 3 cucchiai di besciamella e il Parmigiano.

Proseguiamo in questo modo per realizzare tutti gli strati.

Sull’ultimo, utilizziamo le punte di asparago precedentemente messe da parte. Aggiungiamo anche qualche fiocchetto di burro e inforniamo a 180° C per circa 25 minuti.

Cuociamo a grill la lasagna negli ultimi 5 minuti di tempo.

Qualche ultimo consiglio

Prima di servire la lasagna, lasciamola fuori dal forno per 5 o 10 minuti. Così, tutti gli ingredienti avranno modo di ricompattarsi.

