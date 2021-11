Il momento della nascita è atteso con ansia e gioia. Si spera che il bimbo sia sano e, superati i primi giorni, la famiglia si organizza per vivere bene e con nuove regole la vita quotidiana col suo nuovo membro. Da secoli l’uomo ha osservato il cielo calcolando rotte o traendo da esso presagi. Per l’astrologia, costellazioni e pianeti influenzano il carattere degli uomini e potrebbero indicargli un certo modo di affrontare gli eventi.

Oltre ai segni zodiacali, determinati dal giorno e dal mese di nascita, in astrologia è determinante anche l’ascendente, cioè il segno legato invece all’ora in cui si è nati. Si può essere Acquario ascendente Pesci o Gemelli con ascendente Gemelli. A parte consultare gli esperti, esistono in rete tanti siti in cui lo si può calcolare. Alle caratteristiche generali dei segni, si deve aggiungere anche l’influenza dei pianeti. Basta sapere il giorno della settimana della data di nascita. Prima, in certe agendine, si trovava uno schema un po’ complicato per ricavarlo. Adesso, con Internet, è molto più facile, e in un battibaleno possiamo sapere che giorno della settimana fosse il 14 luglio del 1789, ad esempio, giorno della Presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese.

Non solo se si è Leone o Acquario ma ci influenza anche il giorno in cui siamo nati

Se sappiamo quando siamo nati, possiamo scoprire le caratteristiche che ci riguardano.

Lunedì: è il giorno dominato dalla Luna. I nati in questo giorno sono romantici e malinconici. Possono essere molto creativi e aperti ma passare anche momenti negativi. Affettuosi ma anche alla ricerca di attenzione;

martedì: questo giorno è invece dominato da Marte. Così come il dio della mitologia greca, i nati di martedì hanno un carattere forte. Sono persone determinate e all’apparenza possono sembrare distaccate, ma in realtà attendono le persone e il momento giusti per aprirsi;

mercoledì: il pianeta di questo giorno è Mercurio. Chi nasce in questo giorno della settimana è una persona che si distingue, ha idee all’avanguardia, è intelligente e ha fascino. Sono anche persone determinate e attraggono soprattutto per il loro carisma;

giovedì: Giove è il pianeta dominante. Questo è il giorno di chi ha un carattere aperto e giocoso, facile a fare amicizia. Sono persone anche generose, ma guai a insospettirli, in questo caso si chiudono un po’ e guardano il mondo con cinismo;

Ed ancora gli altri 3 giorni della settimana

venerdì: Venere fa sì che i nati oggi abbiamo un carattere sensibile e affascinante, tale da conquistare consensi in ogni ambito. Come per i nati di giovedì, se qualcuno tradisce la loro fiducia sono pronti a distaccarsi;

sabato: i nati di sabato sono influenzati da Saturno. Questo li porta ad affrontare la vita con serietà e dedizione e, a volte, con pessimismo. Sono tipi abbastanza originali, il che li porta a distinguersi e ad attrarre gli altri facilmente. In ogni campo sanno essere tenaci e pronti a raggiungere i loro scopi;

domenica: questo è il giorno del Sole. In nati oggi hanno un carattere tranquillo, evitano discussioni e preferiscono ambienti sereni lontani dalla folla. Con chi vogliono, dimostrano anche il loro lato giocoso.

