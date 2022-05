In estate le macchie di frutta sono davvero all’ordine del giorno. Esse, però, sono anche micidiali, perché è difficile rimuoverle, soprattutto quelle di alcuni tipi di frutti. Ma vediamo cosa suggerisce la nonna per rimuovere, in maniera semplice ed economica, questo tipo di macchie. Il nostro consiglio poggerà su rimedi del tutto naturali che non danneggiano i tessuti, la pelle e l’ambiente. Inoltre, si tratterà di toccasana per le nostre tasche, in quanto i rimedi che tratteremo sono solitamente già presenti nella dispensa. Questo è un fattore davvero importante in periodi di crisi economica, in cui il risparmio è una necessità.

Ebbene, il primo rimedio, vecchio e tradizionale, è il sapone di Marsiglia, davvero universale e conosciutissimo per la sua efficacia. Ad esso si ricorre per ogni tipo di macchia. Basterà strofinare il panetto direttamente sulla stessa e poi passare il tessuto sotto l’acqua corrente.

Altri rimedi naturali per rimuovere al meglio le macchie di frutta

Secondo rimedio efficace sono il sale fino con il limone. Basterà aggiungere un cucchiaio del primo ad un recipiente contenente acqua spremendovi un limone all’interno. Dopo che si è sciolto il sale, occorrerà immergere il capo in acqua, strofinando sulla macchia. A quel punto, l’acidità del limone aiuterà a smacchiare il tessuto. Questo rimedio è ottimo in caso di cotone e sintetici. Quindi, non solo sapone di Marsiglia ma anche altri rimedi. Ad esempio vediamo il latte e l’acqua. In questo caso, aggiungeremo 1 bicchiere di latte ad ogni 1/2 litro di acqua. Poi vi immergeremo il capo, lasciandolo in ammollo tutta la notte. Nella maggioranza dei casi, la macchia il giorno dopo sarà sparita, ma se è rimasto un alone basterà strofinare e risciacquare.

Non solo sapone di Marsiglia ma anche altri 4 rimedi della nonna, naturali ed efficacissimi, per eliminare le macchie di frutta

Per le macchie più ostinate, come quelle derivanti da fragole, more e lamponi, i rimedi fin qui citati potrebbero non bastare. In tal caso, potremmo provare ad utilizzare, oltre al sapone di Marsiglia, anche della glicerina. Poi, prenderemo un batuffolo di cotone imbevuto di alcool etilico e tamponeremo sulla stessa.

Naturalmente, le probabilità di successo di tutti i rimedi è più elevata quanto prima si interverrà sulla macchia. Ciò in quanto non si darà alla stessa il tempo di penetrare bene nel tessuto. Infine, per migliorare l’efficacia degli smacchianti naturali, occorrerà mettere il capo in lavatrice, se l’etichetta lo consente. Ultimo rimedio è quello dell’acqua bollente. In tal caso, dopo aver fatto bollire l’acqua, l’ideale sarebbe farla scendere dall’alto, per farla cadere sul tessuto. In tal modo, l’impatto con il medesimo aiuterà a sciogliere la macchia.

