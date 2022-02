È arrivato alla fine il giorno più romantico dell’anno, dove le coppie possono finalmente ritagliarsi un po’ di tempo insieme e dedicarsi a delle attività romantiche e rilassanti. All’ordine del giorno ci sono quindi cene gourmet, gite fuori porta e naturalmente cioccolatini e bouquet variopinti. Per questo oggi parliamo di questi ultimi e troviamo delle alternative originali a quelli che sono onnipresenti sul mercato. Infatti, non solo le rose, ecco i fiori e le piante perfette per rallegrare l’animo del proprio partner in questa speciale occasione. Vediamo insieme di quali si tratta.

Le rose, ecco cosa rappresentano e quali sono i loro significati nascosti

Le rose sicuramente sono le più gettonate. Infatti, secondo il linguaggio dei fiori, significano amore eterno e duraturo. Però non tutte sono uguali: ne esistono diverse varietà, colori e assumono anche un significato molto differente a seconda del numero in cui vengono regalate. Per di più non hanno sempre significati positivi: tramite alcune si può dichiarare anche una gelosia nascosta o addirittura un tradimento. Per questo oggi ci addentriamo nel vasto mondo del linguaggio dei fiori. In questo modo riusciremo sia ad evitarci delle disastrose gaffe che a scoprire quali sono gli esemplari vegetali con cui possiamo sostituirle.

Non solo rose, ecco i fiori e le piante perfette per dichiarare il proprio amore a San Valentino

La prima è sicuramente rappresentata dal tulipano. Il suo nome deriva dal turco tullband e significa letteralmente copricapo proprio a causa della sua particolare forma. Simboleggia l’amore cieco e totalmente disinteressato. Soprattutto nella tradizione araba è collegato a questo genere di sentimento: si dice infatti che sia nato dal sangue versato da un innamorato. Inoltre, negli harem, la donna prescelta dal sultano ne riceveva uno da conservare.

Se il nostro innamorato avesse il pollice verde, si può anche optare per una piantina. Noi consigliamo l’Anthurium. Questo ha la particolare caratteristica di avere le foglie che ricordano la forma di un cuore. Il loro colore rosso acceso poi richiama all’amore, tanto che questo arbusto è anche soprannominato “freccia di Cupido”, in onore del dio dell’innamoramento. Se invece si volesse provare a realizzare un regalo super personalizzato si può sempre optare per il barattolo dei pensieri. Bastano infatti pochi materiali e un pizzico di fantasia per rendere la propria dolce metà felice e soddisfatta.

