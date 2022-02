Una delle cose più belle dell’arrivo della primavera è la possibilità di esporre nuovamente all’esterno le nostre bellissime piante e vederle rifiorire. Finalmente, infatti, sta per giungere quella stagione dell’anno in cui i nostri balconi e giardini ricominceranno a colorarsi e riempirsi di fiori.

In questi giorni, per anticipare un po’ i tempi, l’ideale sarebbe quello di cercare delle nuove piante da piazzare nei nostri angoli verdi. Tra poco sveleremo, quindi, 3 piante che potrebbero essere delle ottime candidate per adornare balconi e giardini fino all’autunno prossimo.

Cominciamo con una pianta portafortuna

Una pianta davvero spettacolare che può abbellire balconi e giardini con i suoi bellissimi fiori è il mughetto. Questa pianta perenne, ambita dalle spose perché portatrice di fortuna e serenità, è molto diffusa nel nostro Paese.

Le sue verdi foglie, molto lunghe e larghe, si abbinano molto bene alla delicatezza dei fiori che spuntano in gruppo con la classica forma a campanula. Questi fiori, inoltre, sono talmente inebrianti che il loro aroma viene estratto per la preparazione di numerosi profumi. Per quanto riguarda le cure, il mughetto predilige zone semi ombreggiate e temperature miti. Il terreno deve essere invece soffice e ben drenato, inumidito da frequenti annaffiature, soprattutto durante il periodo vegetativo.

Quindi, non solo rose e tulipani, ecco 3 fiori incantevoli che renderanno balconi e giardini davvero sgargianti in primavera. Scopriamo gli altri 2

Un’altra pianta molto particolare e perfetta per adornare soprattutto muri e giardini è il filadelfo. Detto anche fiore d’angelo o gelsomino della Madonna, si tratta di una pianta arbustiva e rustica che può raggiungere anche 2 metri di altezza. È molto apprezzata per i suoi delicatissimi fiori bianchi e profumati, che crescono a mazzetti in piena primavera.

Per crescere e prosperare non ha bisogno di particolari cure, poiché si adatta sia a posizioni soleggiate che semi ombrose. Il terreno deve essere invece ben drenato ed innaffiato con costanza, soprattutto nei periodi di siccità.

Infine, l’ultima pianta che vedremo oggi è la myosotis, anche conosciuta con il nome “non ti scordar di me”. Si tratta di una piantina erbacea e perenne, associata fin dall’antichità alla fedeltà ed all’amore eterno. Appartenente alla famiglia delle Boraginaceae, essa ha un portamento cespuglioso e può raggiungere anche i 30 centimetri di altezza. Gli steli sono sottili e verdi, così come le foglie, e sono entrambi ricoperti da una leggera peluria.

I fiori, che compaiono alla sommità degli steli, sono composti da petali generalmente di colore azzurro, rosa o bianco. Per fiorire già da marzo, la myosotis ha bisogno di luoghi soleggiati e ben riparati dal vento e dai raggi diretti del sole. Inoltre, il terreno deve essere organico, ben drenato, magari con un substrato di humus e sabbia. Le innaffiature devono essere regolari, soprattutto in primavera ed estate, senza però eccedere. Quindi, nel giardino potremmo inserire non solo rose e tulipani, ma anche queste bellissime piante davvero molto scenografiche.