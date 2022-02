San Valentino è ormai imminente. Molte coppie sono già pronte a vivere il loro giorno perfetto. Quello in cui si celebra l’amore, quello delle promesse, dei regali, delle cene romantiche, dei ristoranti prenotatati da tempo. Quello in cui si sceglie, magari, il miglior sushi, con un occhio anche alla sostenibilità. Quello nel quale anche tutte le combinazioni astrali sembrano essere favorevoli. Insomma, romanticismo à gogo, che, però, non risulta essere gradito a tutti. Come spesso accade di questi tempi, ci sono i contestatori di qualsiasi cosa. Quindi, anche il 14 febbraio non viene risparmiato.

Eppure, nonostante le contestazioni, il pensare che sia solo una festa consumistica, il trionfo della demagogia, anche queste persone sono quasi tenute a fare un regalo. Certo, perché poi, dall’altra parte, magari hanno un partner che crede fermamente in questa ricorrenza. Allora, anche a malincuore, bisogna farsi trovare preparati, per non restare a mani vuote. In questo pezzo, vogliamo suggerire anche per loro una possibile soluzione. Un regalo semplice, economico, finanche carino, utile a salvare San Valentino, nonostante le proprie convinzioni.

Iniziamo partendo da un libro. Una raccolta di poesia per giovani innamorati, scritta da Alda Merini. Una delle più grandi poetesse del Novecento italiano racchiusa in una raccolta da leggere tutto di un fiato. Folle, folle, folle di amore per te è composto da 40 poesie sull’amore. Si può anche acquistare all’ultimo su Amazon e con pochi euro si regalerà qualcosa di davvero romantico.

Non solo romanticismo, ecco 5 idee regalo originali per salvare San Valentino e far sorridere il partner senza spendere troppi soldi

Dal sacro al profano, potremmo tranquillamente dire, proponendo il secondo regalo. Una tazza per la colazione. Magari non una di quelle classiche che si possono trovare ovunque, ma una da personalizzare con uno sforzo di fantasia. Una frase, una parola, un disegno particolare. Un pizzico di creatività è consigliato per cercare di andare oltre alla banalità.

Il carica batterie portatile è un oggetto sempre molto utile di questi tempi. Perché allora non pensare a uno a forma di cuore, che abbini l’utilità del regalo al diletto di riceverlo proprio a San Valentino? Anche in questo caso, la piattaforma Amazon può venirci in aiuto per tempistica e prezzo.

Sempre rimanendo in tema cuore, che sarà un po’ melenso ma spesso funziona, si può optare per una lampada o un abat-jour. Magari con un bigliettino intriso di romanticismo spicciolo, con la scritta “Mi illumini il cuore” o altre amenità simili. Queste, di solito, fanno molto colpo su un determinato tipo di partner.

Infine, l’ultima proposta è un gioiello magari un pochino diverso dal solito. Non usuale potrebbe essere una cavigliera, con ciondolino sempre a cuoricino, oppure, magari, con l’iniziale del proprio partner. Un regalo un pizzico più impegnativo dal punto di vista economico, ma che potrà dare i suoi effetti con la primavera e l’estate. Dunque, non solo romanticismo, ecco 5 idee regalo originali che possono far fare bella figura anche a chi non crede in questa ricorrenza. Magari, però, costretto a festeggiarla come prova d’amore, si può salvare in corner con un pizzico di accortezza e senza spendere cifre enormi.