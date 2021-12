Le festività natalizie sono motivo di convivialità e condivisione, durante questo periodo le tavole saranno imbandite di ogni leccornia.

I menù sono ripieni di ogni ricetta, ognuno porterà in tavola la propria migliore preparazione dolce e salata.

Dopo aver consigliato diversi primi piatti gustosi, come questa lasagna ai gamberi è doveroso lasciare spazio a succulenti e saporiti secondi piatti.

I più gettonati durante il periodo natalizio saranno i secondi di carne, infatti via libera a roast beef, tacchino ripieno, pollo arrosto, cotechino e zampone. Per gli amanti del pesce niente paura perché la tradizione non prevede solo piatti di carne ma anche di pesce, infatti, sì a gamberoni, seppie, totani e baccalà.

Non solo roast beef e vitello tonnato ma questo secondo piatto gustoso e croccante per fare un figurone ideale per il cenone di Natale e Capodanno

Il piatto che vogliamo proporre oggi sarà una fonte ricchissima di omega 3 e acidi grassi buoni, vitamine e minerali. Il protagonista, infatti, sarà il tanto amato e gustoso salmone. Che con le sue carni succulente e saporite trasforma tutte le ricette in prelibatezze raffinate.

Un pesce che si presta benissimo per piatti crudi e cotti. Infatti, il salmone crudo è un ottimo secondo da portare in tavola quando si ha pochissimo tempo ma si vuole fare bella figura.

La ricetta di oggi è un secondo piatto a base di salmone cotto, una ricetta facilissima e veloce da preparare per rendere il pranzo di Natale ancora più gustoso. Ideale per portare in tavola un piatto dal grande gusto e con una grande presenza scenica.

Salmone in crosta

Ingredienti del piatto:

400 grammi di salmone;

300 grammi di pasta sfoglia;

100 grammi di patate;

1 zucchina;

1 tuorlo;

Sale, pepe e olio Evo q.b.;

Prezzemolo e peperoncino q.b.

Procedimento:

Lavare e tagliare accuratamente le verdure del piatto in piccoli pezzetti. Oleare una padella e riporvi all’interno le verdure e un mestolo d’acqua; lasciar cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. Riporre tutte le verdure cotte in un mixer da cucina e frullarle per bene.

In un’altra padella scottare il salmone e aggiungere il prezzemolo e il peperoncino. Foderare una teglia con carata da forno, stendere la pasta sfoglia e forarla su tutta la superficie con i denti di una forchetta. Adagiarvi sopra il salmone nella parte centrale e riporvi sopra le verdure. Richiudere la pasta sfoglia così da ottenere un fagottino e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 -30 minuti. Sfornare e lasciar raffreddare per pochi minuti e servire.

