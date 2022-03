La primavera si avvicina e i nostri giardini o terrazze stanno per riempirsi di colori e fiori meravigliosi.

In molti stanno cominciando ad ammirare lo sbocciare di alcune bulbose come i tulipani, i narcisi o i gladioli.

Le bulbose insieme alle camelie e ai ciclamini, però non sono le uniche piante che inizieranno a colorare i nostri spazi.

Tra le piante da imparare a curare ce n’è una sempreverde perfetta da utilizzare in cestini appesi, magari in un portico o in veranda. Infatti non solo le rampicanti per decorare pergolato e verande ma anche questa pianta verde.

Si tratta dell’Eschinanto, una pianta facile da curare che saprà regalare tantissime soddisfazioni.

La maggior parte del successo di questa pianta è legato alla grande capacità che ha di decorare la casa con il suo effetto ricadente.

Le sue foglie sono di un colore verde intenso e i fiori che sbocciano durante l’estate di colore rosso.

Non solo rampicanti per decorare pergolato o verande ma anche questa pianta sempreverde e ricadente ricca di fiori

L’Eschinanto è una pianta tropicale originaria del Sud Est asiatico.

Si tratta di piante che si adattano bene a vivere in casa dal momento che hanno bisogno di temperature sui 20 gradi.

Infatti cominceranno a soffrire in presenza di temperature al di sotto dei 13 gradi, se tenute all’esterno dovranno essere riparate durante l’inverno.

Il terriccio perfetto per questa pianta è quello universale ma si consiglia di aggiungere dell’argilla espansa o della sabbia sul fondo.

In questo modo si renderà molto più drenato e si limiteranno i rischi di marciumi radicali per eccesso di acqua.

Se si coltiva in veranda attenzione ai raggi solari diretti, meglio preferire un balcone in mezz’ombra ma luminoso.

Le irrigazioni durante il periodo estivo dovranno essere frequenti ma bisognerà prestare particolare attenzione ai ristagni di acqua.

Nebulizzare con frequenza specialmente se la pianta si trova in una parte della casa molto riscaldata con i termosifoni.

Cosa fare in primavera

Il periodo che va tra la fine dell’inverno e la primavera è perfetto per prendersi cura dell’Eschinanto in vista della fioritura estiva.

Infatti, proprio adesso si potrà procedere nella potatura dei rami ricadenti di questa pianta verde. Durante il periodo invernale potrebbe aver sofferto per il freddo o l’ambiente troppo secco. Per questo una leggera potatura sarà importante per permettere l’ulteriore sviluppo della pianta.

Inoltre, questo potrebbe anche essere utile per garantirsi una fioritura più abbondante durante il periodo estivo.

Per effettuare la potatura bisognerà procedete utilizzando delle cesoie ben affilate e, possibilmente, disinfettate.

Patologie

Si tratta di una pianta molto robusta che, però, potrebbe temere particolarmente il marciume radicale e l’attacco di insetti.

Afidi e cocciniglia cotonosa, infatti, potrebbero danneggiare la pianta se non eliminati con rapidità.

Per gli afidi potranno essere utilizzati oltre che utilizzando il Sapone di Marsiglia o un macerato di rabarbaro o peperoncino.

La cocciniglia, invece, andrà combattuta in tempo eliminando manualmente gli insetti bianchi presenti sulla pianta.