Questi giorni di bel tempo sono l’ideale per organizzare dei pasti all’aperto. Per questo oggi diamo un consiglio su come far colpo su amici e parenti con un primo piatto che sicuramente piacerà a tutti. Infatti, non solo ragù, pesto o altri ripieni tipici: ecco un’idea veramente gustosa e stagionale, veramente adatta per il pranzo del 25 aprile. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come possiamo preparare della pasta al forno a base di pecorino e fave.

Gli ingredienti necessari per una teglia

500 grammi di fave fresche già sbucciate;

olio extravergine di oliva q. b.;

menta fresca q. b.;

200 g di pancetta;

pecorino romano grattugiato q. b.;

200 g di caciotta di pecora;

pepe nero q. b.;

1 confezione di besciamella pronta;

burro q. b.;

pane grattugiato q. b.;

400 grammi di sfoglie fresche all’uovo per lasagne pronte o fatte in casa.

Non solo ragù, pesto o altri ripieni standard, ecco una lasagna cremosissima perfetta per celebrare il 25 aprile e la primavera

Prima di tutto è necessario rosolare la pancetta in una padella. Attendere quindi il tempo necessario per far diventare calda la pentola e poi versare la pancetta al suo interno, facendo attenzione a non utilizzare ulteriori grassi. A questo punto, è meglio lasciarla abbrustolire da sola per un paio di minuti. Se si volesse provare la versione vegetariana, basta semplicemente togliere l’affettato.

Nel frattempo, tagliare la caciotta di pecora a pezzetti. Prendere le fave già pulite e sbucciate e metterle a saltare in un’altra padella con olio, sale e un’abbondante spolverata di pepe nero. Dopo 5 minuti spegnere il fuoco e aggiungere delle foglioline di menta lavate e finemente tritate. Imburrare poi una teglia e cospargerla con un velo di pane grattugiato. Fare un primo strato, adagiando un primo pezzo di lasagna. Aprire la confezione di besciamella, spalmarla sopra e aggiungere le fave, la pancetta e i pezzi caciotta.

Spolverare abbondantemente con del pecorino grattugiato e inserire sopra un altro foglio di lasagna. Procedere così fino all’esaurimento degli ingredienti. La parte superiore va completata solo con formaggio grattugiato e besciamella. Inserire il tutto in forno per 30 minuti in modalità statica preriscaldata, tenendo una temperatura di 180 gradi. Alla fine, gratinare il tutto in funzione grill per altri 5 minuti. Se avessimo comunque il desiderio di optare per una farcitura diversa, ecco un ricettario gourmet da cui prendere parecchi spunti.

