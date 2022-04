È primavera e il calore del gatto si fa sentire. La sterilizzazione di questo animale è una pratica sempre più diffusa in Italia e nel Mondo. Anche perché associazioni animaliste e di veterinari le stanno progressivamente riconoscendo una forte utilità. Va premesso, infatti, che quando si parla di sterilizzazione, in realtà, non esistono controindicazioni evidenti o particolarmente rilevanti. Si tratta, anzi, di un’operazione molto utile sotto vari aspetti.

Possiamo elencare una serie di benefici piuttosto importanti che, ad oggi, rendono la sterilizzazione raccomandabile. Il primo riguarda sicuramente la maggiore libertà che possiamo concedere all’animale sterilizzato. Infatti, ove non venisse praticato questo piccolo intervento, intanto rischieremmo due cucciolate di gatti ogni anno. E poi avremmo la costante minaccia di alcune malattie come FIV e FELV di tipo infettivo. Questo oltre allo sviluppo di patologie legate all’apparato riproduttivo dell’animale.

Non solo quanto costa e se è possibile farlo durante il primo calore ma ecco i vantaggi e gli svantaggi di sterilizzare il proprio gatto

Il secondo importante vantaggio riguarda la riduzione o la soppressione dell’effetto del calore sull’animale. Infatti, il gatto, sia maschio che femmina, tende ad agitarsi molto in questo particolare periodo dell’anno. Soprattutto il maschio diminuisce la carica di aggressività e la probabilità di allontanamento. Il terzo vantaggio risiede nella più facile integrazione del gatto con l’ambiente circostante. Infatti, la minore aggressività, il minor rischio di fuga e di contrarre malattie rendono il padrone dell’animale molto più tranquillo verso la socialità del gatto.

Ultimo beneficio, che si vuole qui ricordare, è di carattere civico e morale. Infatti, la sterilizzazione è un ottimo rimedio al randagismo e allo sviluppo di colonie feline. Fenomeni estremamente degradanti per i nostri amici felini. Oltretutto l’intervento è piuttosto semplice e abbastanza economico. La sterilizzazione dei maschi è meno impegnativa rispetto a quella delle femmine. Ciò è evidente anche dal costo che dipende, chiaramente, dal veterinario. In ogni caso, siamo intorno ai 100 – 150 euro per la femmina e tra i 70 e i 100 per il maschio.

I vantaggi della sterilizzazione

Spesso viene consigliato di sterilizzare la femmina al primo calore. Il calore si presenta spesso in primavera e in autunno, e in genere nei primi 4/6 mesi di vita del gatto. Non solo quanto costa e se è possibile farlo al primo calore, ma è importante anche ricordare che la sterilizzazione non rende inerme il nostro gatto.

Infatti, il felino avrà sempre la forza e il desiderio di difendere il proprio territorio anche lottando con altri gatti. Infine, una volta effettuata la sterilizzazione, la convalescenza del gatto è piuttosto breve e senza particolari conseguenze. Al massimo si potrebbe riscontrare una temporanea diminuzione dell’equilibrio del gatto, tanto che i veterinari consigliano di tenerlo lontano da zone rialzate. Questo al fine di evitare eventuali cadute. Sembra, ormai dunque, sdoganato che sterilizzare il proprio gatto migliori la sua qualità della vita, il rapporto con il padrone e la sua socialità.

Approfondimento

