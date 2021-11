Come ogni anno, seguendo il ciclo delle stagioni, ecco tornare il generale inverno. In quasi tutte le case abbiamo già acceso il riscaldamento, le stufe e i camini. Durante il giorno, potrebbe esserci ancora un piacevole sole, ma alla sera, il freddo si fa sentire. Questo significa anche riempire la casa dei profumi della cucina. Ma non solo, perché limitando l’apertura delle finestre, l’ambiente si satura di qualsiasi odore. Come intervenire allora, magari utilizzando qualche sistema alternativo ai soliti deodoranti? Non solo profumatori e incensi ma anche queste 3 profumatissime piante per riempire la casa di aromi piacevoli. Un modo “green” per cercare di eliminare gli odori sfruttando l’aiuto delle piante.

Dalle tisane alle sale

Chissà, magari ci sarà capitato un invito di qualche amica o amico, che ci ha offerto una tisana diversa dal solito ma profumatissima. Potrebbe essere stata quella al gelsomino. Pochi sanno infatti che questa pianta, oltre a profumare, da secoli è utilizzata, in alcune sue varietà, per fare le tisane. Merito dei suoi petali che sprigionano profumi ed essenze davvero gradevoli. Attenzione che il gelsomino è un valido alleato nella profumazione della casa, ma ha bisogno di tanta luce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo profumatori e incensi ma anche queste 3 profumatissime piante per riempire la casa di aromi piacevoli

In molte regioni d’Europa, tra cui la Provenza sua terra di origine, la lavanda è utilizzata anche in casa. Non ci riferiamo però ai rametti strappati dal cespuglio esterno e sistemati negli armadi e nei cassetti. In molte zone del nostro continente, infatti, vengono lasciati in casa dei piccoli arbusti, piazzati nelle zone strategiche. Oltretutto, non dimentichiamo che il profumo della lavanda è anche potenzialmente un ottimo rilassante. Senza contare la piacevolezza dei suoi colori lilla e viola che doneranno serenità e positività all’ambiente domestico. Sempre a proposito di lavanda, non solo sonniferi e camomille ecco l’ingrediente naturale ed economico che potrebbe farci dormire meglio.

Un gelsomino che farà davvero impazzire

Chiudiamo la nostra rassegna di piante e fiori che profumeranno la casa, con un outsider poco conosciuto: il gelsomino arabo. Siamo tutti abituati a vedere quei bellissimi ed enormi cespugli giganti di gelsomino, che quando fioriscono, profumano tutto il quartiere. E ne abbiamo parlato sopra. Ecco, se vogliamo trasportare in casa questi aromi, andiamo ad acquistare il gelsomino arabo. È la variante casalinga della pianta esterna, che ci delizierà con i suoi profumi. Attenzione, però che parliamo di una pianta aristocratica, che necessita di:

tanta luce;

pochissime correnti d’aria;

terriccio sempre umido;

nebulizzazione delle foglie.

Un po’ di manodopera che sarà comunque ampiamente ricompensata dal piacere di questa alleata della nostra casa.

Approfondimento

La piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi