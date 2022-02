Sazianti e ricchi di proteine, sempre più persone li includono nella propria colazione. Sono i fiocchi di avena, che si possono mangiare in tanti modi diversi. Spesso si usano per preparare il porridge, pasto tipico della colazione inglese e scozzese.

TikTok e Instagram Reel pullulano di ricette e consigli per rendere ancora più goloso il proprio porridge. Ma per chi non ama questa preparazione ci sono molti modi alternativi per mangiare i fiocchi di avena. Ad esempio, usarli per preparare dei pancake fit usando anche gli albumi di uovo eventualmente avanzati. Quindi, non ci sono solo porridge e biscotti, ma anche questa ricetta pronta in 20 minuti potrebbe fare al caso di chi vuole fare una colazione a base di fiocchi d’avena.

Ingredienti per 4 persone

120 g di fiocchi di avena;

150 g di albumi (4 uova medie circa);

cannella;

un pizzico di lievito per dolci;

sale fino;

olio per ungere la padella.

In base ai propri gusti, si possono usare diversi tipi di topping. Ad esempio dello sciroppo di agave o di acero oppure dello yogurt greco. Per rendere la colazione ancora più completa, si possono accompagnare i pancake con della frutta fresca di stagione.

Non solo porridge e biscotti, ma anche questa ricetta pronta in 20 minuti per mangiare i fiocchi di avena a colazione e riutilizzare gli albumi avanzati

In una ciotola, versare albumi, fiocchi di avena, cannella e sale. Mescolare aiutandosi con una frusta. Aggiungere un pizzico di sale, il lievito e mescolare nuovamente. Far riposare per 10 minuti e mettere a riscaldare la padella per le crepes.

Ungerla con un po’ di olio e versare al suo interno parte dell’impasto, a mano a mano. Far cuocere i pancake un paio di minuti per lato e trasferirli su un piatto da portata una volta che saranno pronti. Quindi, guarnirli ed eventualmente accompagnarli con della frutta fresca. Ecco pronti dei pancake proteici caldi e tutti da gustare.

Lettura consigliata

I migliori cereali fitness da mangiare a colazione tra questi 29 secondo un’indagine