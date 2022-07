La caprese è un tipico piatto estivo proveniente dal sud Italia, più precisamente da Capri una delle isole più famose presenti nel Golfo di Napoli.

Un’ insalatona a base di pomodoro, mozzarella fresca, basilico e olio EVO. Un piatto facile e veloce che come molti piatti estivi si prepara in un baleno e che accompagnato da qualche fetta di pane fresco o tostato è da considerarsi un piatto unico e bilanciato.

Perfetto da consumare in spiaggia o nelle calde giornate in ufficio. Davvero un evergreen della tavola italiana che con il suo gusto ineguagliabile mette d’accordo grandi e piccini.

Non solo pomodoro e mozzarella per questa caprese ma un ingrediente segreto che la renderà irresistibile

La ricetta della caprese che vogliamo proporre oggi è davvero insolita, ma molto semplice da realizzare. Un piatto da portare in tavola anche quando si è in compagnia, per lasciare gli ospiti senza parole.

Caprese con sorpresa

Ingredienti per 4 coppette:

8 fette di prosciutto crudo;

4 fette di pancarrè;

50 grammi di olio EVO;

4 fior di latte o mozzarelle;

4 cucchiaini di pesto alla genovese;

1 o 2 pomodori rotondi;

Sale q.b.

Procedimento

Per la realizzazione della ricetta è indispensabile munirsi di 4 ciotola nelle quali comporre il piatto ma vediamo come.

Per prima cosa utilizziamo le coppette per ricavare dal pancarrè una forma rotonda. Successivamente disponiamo le coppette su un ripiano da lavoro e foderiamole con almeno due fette di prosciutto crudo da disporre a “x” all’interno di ogni coppetta.

Versare un abbondante filo d’olio d’oliva in un piatto e utilizzarlo per bagnare ogni disco di pane da entrambi i lati. Intanto riscaldare una padella antiaderente e rosolare le fette di pane passate nell’olio.

A questo punto riporre in ogni coppetta contenente le fette di prosciutto, una mozzarella o meglio un fior di latte. Con l’aiuto di un coltellino scavare la mozzarella al centro creando un buchetto centrale. Riporre all’interno della cavità un cucchiaino di pesto di basilico, fatto in casa o acquistato già pronto al supermercato. Richiudere il fior di latte con il pezzo prima tagliato e aggiungere su ogni coppetta una fetta di pomodoro tagliata rotonda. Coprire il tutto con i lembi penzolanti del prosciutto crudo, aggiungere la fetta di pane e travasare in un piatto. Il risultato sarà una caprese a forma di cupola, dal sapore unico e dal profumo inebriante di basilico.

Dunque, non solo pomodoro e mozzarella per questa caprese irresistibile ma un mix di sapori e colori inebrianti per un piatto unico per occhi e palato.

