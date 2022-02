Ogni anno, anche in assenza di sintomi, è bene fare dei controlli periodici. Analisi del sangue o esami specialistici potrebbero confermarci che stiamo bene oppure rivelare qualcosa fuori norma. Tra i valori che il medico di famiglia terrà più in considerazione ci sono quelli legati alla presenza eccessiva di zucchero nel sangue, ai livelli di colesterolo e anche dei trigliceridi, per non parlare di alcuni altri come il numero di globuli rossi e bianchi e delle piastrine.

Se, ad esempio, c’è l’ipercolesterolemia si potrebbe andare incontro a dei problemi seri di salute. L’accumulo, infatti, di grasso nel sangue potrebbe portare l’aterosclerosi, cioè il restringimento dei vasi. In questo caso, saremmo a rischio di malattie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus. Le cause di quest’innalzamento dei valori può derivare da fattori genetici, ma anche relativi alla presenza del diabete, oppure a ridotta attività fisica.

Molto importante è il peso dell’alimentazione. Cibi con troppo zucchero, farine raffinate, alimenti grassi potrebbero portare delle conseguenze sulla quantità di colesterolo in circolo. Quindi, oltre a una leggera attività fisica e a un percorso per smettere di fumare, un’alimentazione appropriata potrebbe essere d’aiuto.

Non solo pollo e carne magra o legumi, si potrebbe abbassare il colesterolo alto anche con queste ricette con noci e cereali

Gli specialisti raccomandano, ad esempio, l’olio d’oliva, il pesce, la verdura, la frutta, legumi e cereali. Da evitare gli insaccati e i formaggi grassi, da preferire il pollo e carne magra. Con le ricette seguenti si possono preparare due piatti con fibre, utili contro il colesterolo, facendo contento anche il palato.

Mele con prugne e noci

Ingredienti:

50 g di semi di lino;

50 g di noci;

2 mele;

4 prugne;

mezzo limone;

4 amaretti.

Tritare in un mixer i semi di lino e le noci e mettere da parte. Lavare le mele, tagliarle a metà e scavarle nel centro per togliere torsolo e semi. Riscaldare una padella e porre le metà dalla parte della buccia, mettere una prugna nel mezzo della polpa, spremervi mezzo limone e lasciare cuocere. Disporre le metà delle mele su un piatto e versarvi del trito di semi e noci e gli amaretti sbriciolati.

Altra ricetta

Bollire 400 grammi di orzo e 400 grammi di fagioli cannellini, frullarli con mezza cipolla, del sale e del pepe, fare delle polpette e cuocerle in padella con dell’olio.

Non solo pollo e carne magra, quindi, ma anche altri alimenti potrebbero abbassare il colesterolo.