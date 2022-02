Quando un alimento supera la sua data di scadenza, istintivamente lo buttiamo via. Giustamente, temiamo le eventuali conseguenze sul nostro corpo. Si ha paura di star male e, nel dubbio, preferiamo, pur con rammarico, gettare nella spazzatura il cibo.

Ci sono, del resto, degli alimenti facilmente deperibili che potrebbero causare problemi fisici a chi dovesse assumerli scaduti. E per le bevande? Prendiamo la birra. Anche sulla sua etichetta è riportata una data di scadenza. In realtà, la preoccupazione del produttore è quella di farcela gustare nella migliore delle sue condizioni. Berla oltre quella data, infatti, potrebbe non essere la stessa cosa. I sapori cambiano, così come la sua corposità.

Possiamo usarla per tante soluzioni

Chi è prudente di natura, preferisce evitare di bersi la birra scaduta, magari versandola nel lavandino. Sarebbe un errore, perché la birra si potrebbe riciclare in tanti modi curiosi e inaspettati, come ProiezionidiBorsa ha raccontato. Però, non solo per pulire mobili e gioielli o fare una pastella leggera, visto che la birra potrebbe essere perfetta anche per il nostro corpo. In pratica, con la birra scaduta ci possiamo creare una piccola SPA personale in casa nostra, a costo zero.

Non solo per pulire mobili e gioielli o fare una pastella leggera, la birra scaduta anche se sgasata ci permette di creare gratis un centro benessere in casa nostra seguendo questi facili consigli

Ad esempio, se torniamo a casa con i piedi stanchi, dopo aver camminato tutto il giorno, ecco che un pediluvio di birra sarà un toccasana. Prepariamo un catino di acqua tiepida e aggiungiamoci un bicchiere della nostra birra scaduta. Mescoliamo bene ed immergiamoci, per almeno venti minuti, i nostri piedi. Ci sentiremo subito rilassati e, magari, una volta asciugati, massaggiamoli per bene con l’asciugamano per sfruttare anche le sue proprietà idratanti ed esfolianti.

E che dire di una maschera viso alla birra? Basterà mescolare 50ml di birra con 20ml di yogurt bianco naturale, con l’albume di un uovo. Spalmiamo il tutto sul viso per ottenere una maschera che restringe i pori, purificando la nostra pelle, senza irritarla. Basteranno 10 minuti. Non solo. Per idratare la nostra pelle, potremmo versare la birra scaduta nell’acqua ed immergerci per un bagno che la renderà anche più morbida. Non a caso, alcune SPA ora offrono questo tipo di trattamento.

La birra può essere usata anche per i capelli. Dopo aver usato lo shampoo e aver risciacquato i capelli, versiamoci sopra la birra e massaggiamo per aumentarne lucentezza (15 minuti) e volume (5 minuti). Poi, risciacquiamo bene il tutto. Insomma, prima di buttare via una birra scaduta, pensiamo bene.