Profumato e delizioso, il limone è un agrume indispensabile sia in casa, sia in cucina. Già le nonne utilizzavano questo straordinario ingrediente per sbiancare il bucato, per rimuovere muffa ed eliminare il calcare dalle superfici come vetri e piastrelle.

Oggi vogliamo vedere come realizzare delle polpette cremose e golosissime utilizzando questo agrume. Le polpette sono tra le pietanze più apprezzate, perché rendono stuzzicanti carne, pesce ed ortaggi di stagione.

Per questa ricetta non servirà utilizzare il forno e si prepara molto velocemente. Ciononostante, sono molto leggere e perfette per chi vuole mantenere la linea.

In molti amano il sapore acidulo e il profumo irresistibile del limone e lo utilizzano sia per preparare torte deliziose e creme, sia per pietanze salate. Ed anche noi oggi lo adopereremo in un fantastico piatto salato.

Ingredienti

400 g di carne macinata;

scorza e succo di un limone non trattato;

1 uovo;

15 g di pangrattato;

20 g di formaggio grattugiato;

150 ml d’acqua;

50 ml di vino bianco;

30 g di farina 00;

25 g di burro;

1 spicchio d’aglio;

un ciuffetto di prezzemolo;

sale q.b.

Non solo per pulire e sbiancare, ma con il limone possiamo preparare delle polpette morbide e cremose che spopoleranno ovunque

Mettiamo la carne macinata in un recipiente capiente ed aggiungiamo l’uovo, il sale e il pangrattato. Laviamo e tritiamo il prezzemolo ed uniamolo alla carne insieme alla scorza grattugiata del limone. Lavoriamo il composto finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

In una scodellina mettiamo la farina, che ci serverà per impanare le nostre polpette. Preleviamo un po’ di composto e formiamo le polpette con le mani. Infariniamole e poggiamole su un piatto oppure su un piano da lavoro.

Sbucciamo uno spicchio d’aglio e mettiamolo in una padella antiaderente. Uniamovi il burro e facciamolo sciogliere a fiamma moderata. A questo punto, aggiungiamo le polpette e facciamole cuocere per qualche minuto.

Intanto, prepariamo la salsa al limone. Dunque, spremiamo il succo dell’agrume ed uniamolo all’acqua e al vino. Rimuoviamo l’aglio dalla padella e, dopo aver miscelato gli ingredienti della salsa, aggiungiamola alle polpette quando la carne avrà cambiato colore.

Lasciamo cuocere le polpette per circa 20 minuti girandole di tanto in tanto, infine aggiustiamo di sale se necessario. La salsa si rapprenderà trasformandosi in una deliziosa crema perfetta per queste sfiziose polpette.

Consiglio

Non solo per pulire e sbiancare, il limone può rendere speciali moltissimi piatti proprio come queste polpette. Possiamo accompagnarle con un contorno di insalata, oppure con delle patate al forno o con dei broccoli gratinati.

