Non solo per noi, anche i nostri amati cani meritano un regalo di Natale con i fiocchi

Manca davvero poco al Natale. Una decina di giorni e ci siamo. Le tredicesime in arrivo, per i più fortunati, faranno iniziare tra poco il rush finale dello shopping. Gli ultimi regali da fare. Figli, nipoti, fratelli, sorelle, mogli, mariti, mamme, papà, amici. Chi ne ha più ne metta. Cercare il regalo giusto o il semplice pensiero o qualcosa per non farsi trovare a mani vuote.

Abbiamo già visto quelli per i bambini in grande risparmio su questi 5 regali di Natale da fare sfruttando l’imminente Black Friday di Amazon. Se ci fossimo mossi con lungimiranza, per loro saremmo già a posto. I regali per gli adulti, di solito, si fanno sempre in extremis per mancanza di tempo e idee. Alla fine, però, arrivano anche loro, seppur con il fiatone. Siamo a posto. E invece no. Manca un componente della famiglia. Il più fedele e fidato, quello che ci vuole un bene dell’anima, anche se a modo suo. Ricambiato, ovviamente. Stiamo parlando del nostro cane. Vogliamo non fare un regalo a Natale al nostro miglior amico per antonomasia?

Ecco allora alcune idee per fare un bel presente al nostro amato quadrupede. Certo, lui non capirà che è un regalo per Natale, ma siamo sicuri che lo apprezzerà scodinzolando allegramente.

Partiamo da una bella medaglietta nuova. Qualcosa che possa sfoggiare durante le occasioni. Magari personalizzata con il suo nome, in metallo oppure colorata. Un’idea semplice ma molto carina oltre che utile in caso di smarrimento.

Poi possiamo pensare di stare sul classico e quindi andare su un cappottino nuovo. O rosso natalizio o qualcosa di scuro e invernale. In commercio se ne trovano davvero di tutti i tipi. I più simpatici sono quelli rossi con le renne. In tema, magari, con quelli che si indosseranno in famiglia e che hanno spopolato l’anno scorso.

Un altro regalo che il nostro cane apprezzerà è un masticatore natalizio. A forma di corda o caramella o alberello, permetteranno al nostro amico peloso di dilettarsi con loro, onde evitare di farlo su mobili, divani, ciabatte o altro. In commercio, ne esistono davvero molti a tema e ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Altri consigli

Se poi volessimo fare un grande regalo, beh cosa c’è di meglio che una cuccia nuova. Magari è un investimento che già avevamo messo in preventivo di fare, magari perché quella vecchia è ormai da cambiare. Insomma, presentarsi a Natale con un presente così importante potrà solo far felice il nostro cane. Senza dimenticare che potremmo anche acquistarne una meno impegnativa, da interno, con una spesa inferiore ai 50 euro.

Infine, sempre in tema di regali utili, una nuova ciotola potrebbe essere un’idea interessante. Possiamo sceglierne una con tema natalizio, oppure decidere di acquistarne una per uso quotidiano, magari con l’innovativo sistema anti-ingozzamento. Un modo per farlo mangiare lentamente, limitando il rischio di indigestione.

Non solo per noi, anche i nostri amati cani meritano un regalo di Natale con i fiocchi, queste idee potrebbero davvero renderlo felice. Un modo simpatico e carino per far capire al nostro amico quanto gli vogliamo bene e quanto sia parte della famiglia anche durante le feste.

Approfondimento

