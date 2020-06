Non solo per i denti. Ecco altri modi di usare il dentifricio per fare le vostre pulizie. La cura dei denti è fondamentale e la gamma prodotti per la loro pulizia sembra quasi infinita. Ma il dentifricio non serve solo per i denti. Esistono altri modi di usarlo per fare le vostre pulizie in casa. Il dentifricio non serve solo a sbiancare o a rimuovere lo sporco dei denti, infatti potete usarlo per far brillare la vostra casa senza l’utilizzo di detergenti troppo aggressivi per rimuovere lo sporco ostinato.

Il dentifricio infatti è possibile usarlo per fare le pulizie di casa. Ma in che modo? Quando lavate le superfici soprattutto quelle in acciaio potete usare dei detergenti creati apposta per questo tipo di elemento, ma a volte il risultato che state cercando non è esattamente quello fornito dai detergenti, perché lo sporco rimane lì e la superficie non brilla come da immagine.

Come fare per far brillare le vostre superfici?

Quindi applicate un po’ di dentifricio sul vostro piano cottura, sul lavello della cucina e in bagno, ovviamente devono essere d’acciaio. Spalmatelo per bene lasciandolo agire per qualche minuto e assicuratevi che non abbia granuli in modo da non lasciare graffi. Una volta attesi 5-6 minuti potete eliminare i residui di dentifricio con una spugnetta facendo molta attenzione.

Dopo aver sciacquato i vari luoghi dove avete posto il dentifricio, avrete modo di apprezzare un risultato perfetto che garantirà al vostro acciaio lucidità e brillantezza. Inoltre è indicato per eliminare gli accumuli di calcare che lasciano aloni fastidiosi. Per questo potete usarlo anche nella pulizia del ferro da stiro. Applicando una piccola puntina sulla piastra e spalmando su tutta la superficie, eliminerete ogni residuo di incrostazione e potrete stirare tranquillamente senza lasciare aloni.