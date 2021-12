Pasticciare in cucina è un’attività che spesso si impara da piccoli. I bimbi imitano i grandi o vengono stimolati a impastare la pizza o decorare dolci. Per farli contenti si potrebbero realizzare a casa tanti tipi di caramelle, per soddisfare la golosità e per dare sollievo se fa un po’ male la gola. Ci si può sbizzarrire nello scegliere gli aromi e le forme. Ecco qualche idea.

Non solo per i cioccolatini, tutti andranno matti per queste caramelle fatte in casa buone anche contro il mal di gola

Iniziamo con le classiche gelatine di frutta. Queste caramelle sono buone e farle in casa con pochi semplici ingredienti darà belle soddisfazioni. Si può utilizzare del succo di frutta pronto, preferibilmente con poco zucchero, oppure una spremuta di arancia o il liquido ricavato con l’estrattore, o ancora da frutta fresca frullata e filtrata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Gelatine

Ingredienti

100 ml di spremuta d’arancia o succhi di altra frutta fresca (oppure succo pronto);

50 g di zucchero semolato;

4 fogli di gelatina.

Mentre la gelatina diventa morbida in un contenitore con dell’acqua, bisognerà mescolare il succo scelto con lo zucchero e metterlo a scaldare sul fuoco finché il liquido sarà bello liscio. Spento il fuoco, si metterà la gelatina strizzata nel pentolino e si mescolerà il tutto. Se si hanno formine adatte, si potrà versarvi il liquido e attendere che le gelatine si solidifichino a temperatura ambiente o in frigo. Poi si potranno passare nello zucchero. Senza formine, basterà usare una forma piccola per dolci, anche in silicone. Poi si dovranno tagliare le caramelle.

Ecco come fare le caramelle allo zenzero

Lo zenzero è utile per alleviare il mal di gola, ma anche contro il senso di nausea che si può provare viaggiando in auto. Ecco l’occorrente per le caramelle allo zenzero:

400 g di zenzero fresco;

zucchero semolato;

acqua.

Prima di tutto bisognerà pelare lo zenzero e poi tagliarlo in piccoli pezzi. Versarlo in un pentolino e coprirlo con acqua. Appena sarà abbastanza cotto, scolarlo e aggiungere lo stesso peso di zucchero semolato. Rimettere sul fuoco il pentolino e versare dell’acqua. Appena lo zenzero si sarà caramellato, spegnere il fuoco e disporlo sulla carta forno. Per raffreddare più velocemente le caramelle, si possono mettere in frigorifero. Dopo si possono passare nello zucchero e conservare in sacchettini o scatole di latta. Se non si ha la radice fresca, si può utilizzare lo zenzero in polvere. In questo caso mettere nel pentolino 100 g di zucchero, 50 ml di acqua, un cucchiaino di zenzero in polvere, qualche goccia di limone e, volendo, del miele. Dall’ebollizione far passare circa 15 minuti, mescolando, e poi versare il liquido nelle formine, oppure a cucchiaiate sulla carta forno. Lasciare raffreddare e poi passare nello zucchero.

Non solo per i cioccolatini, tutti andranno matti per queste caramelle fatte in casa buone anche contro il mal di gola.