Quando si parla di carta forno, il primo e più naturale ambiente della casa che viene in mente è senza dubbio la cucina.

Del resto, sappiamo benissimo che la carta forno serve a protegge teglie e pirofile senza che debbano essere infarinate o imburrate, scongiurando anche le incrostazioni.

Tuttavia, forse solo pochi hanno già sperimentato il trucchetto di inumidire la carta con acqua fredda prima di stenderla, così che resista meglio al calore.

Al contrario, molti certamente sanno che la carta forno può rivelarsi utile in cucina anche per realizzare sac à poche o pirottini per muffin e cupcake.

Potremo poi anche impiegarla in alternativa all’alluminio, ad esempio quando desideriamo cuocere il pesce o le patate al cartoccio.

Ci basterà avvolgere la pietanza in un doppio strato di carta e sigillando i bordi con una spennellata con acqua e farina.

Inoltre, rispetto all’alluminio, questa pellicola presenta il vantaggio di poter essere usata anche per coprire i cibi durante la cottura in microonde.

Dunque, non solo per foderare teglie, la carta forno si presta a innumerevoli scopi in cucina, ma anche ad altri che esulano da questo ambiente.

Candele profumate e vernice

In effetti, la carta in questione non solo protegge cibi e tegami, ma sarebbe adatta anche a rivestire le nostre amate candele profumate.

In questo modo potremmo difendere la superficie da graffi e perdite di colore, preservando al tempo stesso il profumo in maniera più consistente.

Un solo foglio di carta forno frapposto tra barattolo e coperchio è poi sufficiente per preservare la vernice dall’aria, causa del fastidiosissimo strato secco.

Non solo per foderare teglie, la carta forno è ottima anche per questi insospettabili utilizzi fuori dalla cucina

Potremmo impiegarla anche per avvolgere pacchetti o piccola oggettistica qualora fossimo rimasti a corto di involucri o carta regalo.

La confezione regalo green, che questo Natale è andata molto di moda, sarà certamente apprezzata, soprattutto se arricchita con stampe personalizzate.

Chi gode di ottima manualità ed è appassionato di origami, inoltre, potrebbe sfruttare la carta, magari precedentemente colorata, per fare centrotavola o decorazioni.

Sticker per bambini

La comunissima carta da forno potrebbe risultare utile anche per far divertire i nostri bambini.

Basta ricoprire il foglio scelto con strisce di nastro adesivo trasparente, su cui andremo a incollare dei disegnini già preparati e colorati su carta.

Ritagliando la sagoma delle figure, otterremo degli sticker da attaccare dove preferiamo, dopo aver tolto la carta che funge da pellicola.