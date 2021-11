In questi mesi dell’anno abbonda nelle tavole degli italiani l’uva, una dei frutti di stagione che piace proprio a tutti. Tantissimi i tipi e i colori, ultimamente nei supermercati si trova anche quella senza semi che fa contenti i bambini grazie alla sua facilità nell’essere consumata.

Anche se le varietà, come detto, sono davvero molteplici vengono tutte accomunate dal sapore dolce e zuccherino. Questo, ovviamente, inspira davvero tante ricette di dolci (torte e crostate) e semplici macedonie di frutta.

Ma quello che leggeremo tra qualche riga è tutt’altro: infatti proporremo 2 ricette che sono decisamente controcorrente ma davvero sorprendenti. Non solo per dolci e macedonie ma l’uva ci delizierà il palato con questi facili e veloci piatti salati per ogni occasione. Il primo è un piatto che può essere usato come aperitivo o piatto unico, mentre il secondo è un risotto davvero interessante.

Queste pietanze sono perfette per le cene delle prossime festività, ma vanno altrettanto bene per una domenica in famiglia.

Torta salata di formaggi e uva

formaggi: 250 gr di gorgonzola, 250 gr di mascarpone, 70 gr di Emmentaler;

2 confezioni di pasta sfoglia;

1 uovo;

mezzo bicchiere di latte;

500 gr di uva nera;

salvia e pepe.

In una terrina unire mascarpone, gorgonzola, pepe e la salvia tritata finemente, per poi inserire il composto in una sac a poche. In una teglia di 24 cm foderata di carta forno inserire la prima pasta sfoglia e, dopo averla bucherellata, ricoprirla con l’Emmentaler grattugiato. Prepariamo la nostra uva dividendola a metà e privandola dei semi. Ora, partendo dall’esterno, eseguiamo dei cerchi concentrici di composto di formaggi e uva intervallandoli con le strisce dell’altra pasta sfoglia. Così facendo i due ingredienti della farcitura non si toccheranno e la torta sarà più bella alla vista. Uovo e latte andranno sbattuti insieme e spennellati in superficie prima di mettere la torta in forno a 220 gradi per circa 20 minuti.

Risotto uva e fontina

400 gr di Carnaroli;

brodo vegetale;

scalogno;

mezzo bicchiere di vino bianco;

140 gr di uva bianca o nera;

150 gr di fontina;

parmigiano, sale, pepe, olio EVO q.b.

Prima cosa cuocere il riso procedendo con la sua tostatura, per circa tre minuti, nel soffritto di scalogno e olio. Sfumiamo con il vino e, una volta evaporata la parte alcolica, aggiungere progressivamente il brodo ogni volta che il riso risulti asciutto e salare. Quando la cottura è quasi giunta a termine, aggiungere i chicchi di uva tagliati e privi di semi. È il momento della fontina, aggiungerla e aspettare che il tutto si amalgami perfettamente. Togliere ora la pentola dal fuoco e mantechiamo con burro e parmigiano.