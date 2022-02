Non solo per combattere insetti o coliche o flatulenza e alitosi, l’alloro ha anche un altro beneficio incredibile che aiuterebbe contro questa patologia comune a tanti

Chissà in quanti di noi hanno una pianticella di alloro sul balcone di casa. Del resto, questa pianta, dalle proprietà aromatiche, ma anche digestive, è presente in tanti piatti della nostra tradizione. Lo si usa nei primi piatti, nelle zuppe, nelle minestre, nei sughi, nei secondi, così come nei contorni. Per non parlare delle tisane, che ci aiuterebbero in tanti aspetti della nostra vita.

Non a caso, i romani e i greci lo consideravano un elemento sacro al dio Apollo. Basterebbe vedere i principi attivi contenuti nelle foglie di alloro. Che hanno proprietà digestive, antiossidanti e antisettiche, per citarne alcuni. Non solo per combattere insetti o coliche o flatulenza, potremmo sfruttare il nostro alloro anche per avere un vantaggio in più.

Foglie e bacche hanno anche proprietà diuretiche, astringenti e stimolanti dell’appetito

Humanitas ha elencato molti dei benefici che questa pianta sempreverde, disponibile tutto l’anno, darebbe all’uomo. Ad esempio, le infusioni delle sue parti verdi sono utili per mitigare sintomi dell’ulcera gastrica e i dolori associati o coliche e flatulenza. Così come il suo olio essenziale, che viene utilizzato quando si ha a che fare con bronchiti, artrite, sintomi influenzali e dolori muscolari.

Anche a tavola, le foglie di alloro fanno bene. A partire dalla vitamina C, di cui sono una fonte, fondamentale per il sistema immunitario. Per non parlare delle proprietà antiossidanti della sua vitamina A o quelle per garantire un buon funzionamento del metabolismo, grazie alle B. Come spiegano gli esperti dell’Humanitas, l’alloro è anche una fonte di acido laurico che è molecola dall’azione repellente nei confronti degli insetti.

Adesso, si è scoperto un ulteriore beneficio che potrebbe essere interessante per molte persone che soffrono di questa patologia. Una ricerca condotta dal UFC – Universidade Federale do Ceará ha condotto ad una scoperta davvero interessante e sconosciuta. Lo studio ha, infatti, preso in esame una specie d’alloro amazzonica. Esaminando le sue foglie, è emerso che sarebbero un antidepressivo naturale. Questo, grazie alla riparina III, sostanza presente nelle foglie.

Del resto, contro l’ansia, in molti sfruttano le foglie di alloro. Basta far scaldare un litro d’acqua e, una volta che bolle, aggiungerci due bastoncini di cannella e 5 foglie di alloro. Va lasciato il tutto in infusione per almeno 20 minuti e dopo altri 30, potremo filtrare l’acqua. L’infuso si dovrebbe prendere prima dei pasti e si può conservare in una bottiglia di vetro.