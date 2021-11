Finalmente dopo mesi di stop e incertezze possiamo tornare nelle sale cinematografiche per vedere quante più pellicole. Il periodo è anche adatto per passare qualche pomeriggio o serata comodamente seduti al cinema, mentre fuori piove, anche con l’intera famiglia. Andare un paio d’ore a scoprire la trama dei nuovi film in uscita sarà stimolante ed emozionante sia per i più grandi che per i più piccoli di casa. Se siamo indecisi su cosa andare a vedere nelle sale, questa guida potrebbe essere interessante, perché include film adatti a tutti i componenti della famiglia.

Non solo per bambini, sono questi gli strabilianti film da vedere al cinema a dicembre

Dal 24 novembre è nelle sale il film d’animazione “Encanto”, già primo in classifica al box office. Ambientato in America latina, la famiglia Madrigal vive in paese assolutamente fuori dal comune, perché tutti hanno dei doni incredibili, tranne Mirabel. La ragazza ha un carattere solare ed è molto generosa, ma questo non basta e decide di scoprire perché non abbia ricevuto nessun potere. Una storia che riprende i temi delle favole, ma con toni più avventurosi e divertenti, sottolineando l’importanza dell’inclusione e dell’accettazione dei propri difetti.

Ritorna un nuovo capitolo che riprende il tema dei fantasmi, con “Ghostbusters: legacy”, un film che è secondo in classifica al box office. Stavolta, a dover affrontare strani avvenimenti, ricoperti di mistero, sono le nuove generazioni. Grazie alle nuove tecnologie, riescono a ritrovare i vecchi filmati che vedono gli originali protagonisti, i primi acchiappafantasmi.

Un’altra simpatica commedia, che promette tante risate e momenti di leggerezza, è la “Famiglia mostruosa”. Tutti i componenti hanno sembianze mostruose, ma il figlio si fidanza con un’umana, scatenando varie complicazioni. Si prospettano discussioni ironiche, avvolte da un’atmosfera horror, ma che non spaventa affatto.

“Diabolik “dal 16 dicembre in uscita al cinema. Un film ambientato negli anni ‘60, che racconta la famosa storia del fumetto di Diabolik ed Eva Kant. Dovremmo riuscire a capire la personalità complessa e ricca di sfaccettature del personaggio principale, insieme alle vicende che dovrà affrontare.

“Don’t look up” esce l’8 dicembre nelle sale cinematografiche. Ritroviamo l’attore Leonardo Di Caprio come protagonista di questa avvincente pellicola. Insieme ad una laureanda di astronomia scoprono che una cometa potrebbe minacciare la vita sulla Terra. Ma nessuno sembra essere troppo interessato a questa sconvolgente novità catastrofica. Allora decidono di attirare l’attenzione dei media e di varie emittenti. Ma fino all’ultimo non sapremo se riusciranno a catturare l’attenzione dell’intera umanità. La storia, nonostante la gravità della situazione sembra essere accompagnata da varie battute comiche e divertenti.

