Il cambiamento climatico e i gravosi problemi che affliggono l’ambiente sono temi scottanti, ormai all’ordine del giorno.

Problemi ambientali, stili di vita e soluzioni inaspettate

L’inquinamento è l’elemento di punta di una piramide davvero poco gloriosa, che comprende disastri quali la deforestazione o lo scioglimento dei ghiacciai.

Questo susseguirsi di notizie sconfortanti, induce molti a rivedere le proprie abitudini e il proprio stile di vita. Alcuni rimangono più scettici e incuranti, ma in generale spesso ci chiediamo cosa possiamo fare nel nostro piccolo per evitare un peggioramento della situazione.

A volte, la soluzione – o una parte di essa – si nasconde nelle piccole cose, quelle più inaspettate.

Abbiamo già parlato di come una semplice buccia di banana apporti svariati benefici. Questi sono davvero diversificati, in quanto spaziano dal benessere della persona all’economia domestica.

I mille usi della buccia di banana

Sappiamo che, grazie alle sue proprietà può essere impiegata nella preparazione di creme per il viso, ad esempio ma anche per altri benefici.

Abbiamo scoperto che può essere un valido alleato da impiegare nella pulizia dei nostri gioielli in argento, così che possano tornare ad essere più lucidi.

Non solo: la buccia di banana sarebbe anche un ottimo fertilizzante naturale per alcune piante, come ad esempio le orchidee.

Quello che però forse ancora non sappiamo, è che la buccia in questione ha un effetto ancora più di ampia portata. Infatti, non solo per ammorbidire i calli, rimediare all’acne o per alcune ricette, la buccia di banana può anche essere utile alla salvaguardia dell’ambiente

Alcuni studi scientifici condotti negli ultimi anni spiegano perché la buccia di banana può essere utile alla salvaguardia dell’ambiente.

Già qualche anno fa, un giovane ricercatore italiano ha sviluppato un filtro a base di frutta per depurare le acque inquinate dai metalli pesanti. In particolare, i filtri a base di scorze di banana risulterebbero più efficaci, oltre ad essere a basso impatto ambientale.

La stessa buccia manterrebbe gran parte della sua potenzialità anche se impiegata più volte. Inoltre, il metodo per esiccarla è naturale al 100% in quanto sfrutta il calore del sole.

Insomma, è davvero incredibile come un solo grammo di buccia, grazie alla pectina contenuta, possa depurare fino a 25 litri d’acqua. Attraverso un processo di bioadsorbimento, pectina e cellulosa della buccia sarebbero in grado di trattenere gli ioni dei metalli pesanti, come ad esempio il piombo.

Naturalmente, esistono diversi modi per purificare l’acqua, ma questo ha la particolarità di essere appunto assolutamente ecologico. Anche la soluzione per smaltire filtri e cartucce rientrerebbe infatti nella logica del green in quanto si avvarrebbe di impianti a energia solare.

In base a quanto appena letto, possiamo dire di avere appena scoperto un altro ottimo motivo per riciclare la buccia di banana.