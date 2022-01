Questo prodotto è utilizzato spesso in alcune industrie e nei laboratori farmaceutici e usato come antisettico, disinfettante e insetticida. Lo si trova in alcuni farmaci il cui acquisto non prevede la prescrizione del medico.

È l’acido borico, che si usa per trattare la cute irritata, secca oppure screpolata, come decongestionante sulle punture di insetti, per disinfettare le ustioni non gravi e per pulire le orecchie.

È utilizzato dalle industrie come conservante e impiegato per la creazione della carta, degli adesivi, degli smalti e delle vernici. Inoltre, sotto consiglio del medico è usato per curare la candida, l’infezione oculare e l’acne.

Cosa è l’acido borico

L’acido borico è un acido debole che si ottiene per idratazione dell’anidride carbonica ma anche dai minerali del borato e dalla reazione con l’acido solforico.

Non solo per acne e pulizia delle orecchie, questo prodotto può essere usato anche per cani e gatti

Come curare le infezioni oculari

Queste infezioni possono essere causate da batteri, virus, allergie o altro e intervenendo con acido borico miglioriamo sicuramente la situazione.

Si interviene nelle infezioni oculari meno gravi come la congiuntivite effettuando dei lavaggi oculari, ma solo dopo aver consultato il medico curante.

Come curare l’acne

Molte persone soffrono di acne ed è un problema comune specialmente nei giovani.

L’acne è un infiammazione della pelle causata dai batteri e va curata con farmaci e disinfettanti cutanei. Per questo motivo, l’acido borico può essere indicato per trattare questo problema.

Come curare la candida

La candida è un infezione dei genitali femminili ed è molto fastidiosa. Può essere curata con l’acido borico, ma con consiglio del medico poiché la zona da trattare è molto delicata.

La pulizia delle orecchie

In questo caso si usa nel padiglione auricolare sotto forma di gocce. Non solo per acne e pulizia delle orecchie, questo prodotto può essere usato anche per cani e gatti

Acido borico per cani e gatti

Con l’acido borico possiamo pulire le orecchie e gli occhi, dei nostri amici cani e gatti, dalle secrezioni.

Molti veterinari suggeriscono questo rimedio economico e blando da acquistare in farmacia. La soluzione va versata su un batuffolo di cotone e applicata sulla parte da trattare.