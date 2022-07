Quando prendiamo la decisione di adottare un cane dobbiamo valutare moltissimi aspetti. In primis il tempo che abbiamo da dedicargli e il nostro carattere. Educare un cane è un impegno e una responsabilità che non tutti sono in grado di affrontare. Il secondo aspetto da considerare sono le caratteristiche dell’animale. Esistono cani da compagnia, cani da lavoro e cani da guardia. Proprio in quest’ultima categoria ci sono razze poco conosciute che potrebbero regalarci enormi soddisfazioni. Perché non solo Pastore Tedesco e Rottweiler sono perfetti per fare la guardia. Il cane che stiamo per scoprire è ottimo per questo scopo e in più ha un’intelligenza davvero fuori dal comune.

Il Pastore di Ciarplanina è un animale straordinario dalle mille risorse

I cani non sono tutti uguali e alcuni hanno un’intelligenza decisamente superiore alla media. In questo gruppo rientra di diritto il Pastore di Ciarplanina, una razza originaria dei monti jugoslavi.

Questo particolarissimo cane pastore ha alcune caratteristiche uniche nel suo genere. In primo luogo è fenomenale come cane da guardia ed è estremamente protettivo verso la casa e i membri della famiglia.

Questo non significa che non sia equilibrato o troppo aggressivo. La sua prontezza gli permette di assorbire moltissimi comandi e di essere facilmente educabile.

Adottare un Pastore di Ciarplanina è un ottimo affare anche per un altro motivo. A dispetto di moltissimi cani di notevoli dimensioni, questa razza ha pochi problemi di salute e non è soggetta a particolari patologie degenerative.

Non solo Pastore Tedesco e Rottweiler, anche questa razza di cane semisconosciuta è straordinaria per la guardia ed è una delle più intelligenti

Se decidiamo di portare in famiglia questa straordinaria razza dobbiamo fare alcune valutazioni fondamentali. La prima è lo spazio che abbiamo a disposizione. Essendo un cane dalla grande stazza avrà bisogno di spazio per esprimersi e sfogarsi. Quindi se viviamo in un piccolo appartamento meglio optare per un altro animale.

Fondamentale sarà anche il tempo che potremo dedicargli nei primi mesi di educazione. Il Pastore di Ciarplanina ha bisogno di una guida ferma, seppur non severa. Ma una volta che avremo ben definito i ruoli e ci riconoscerà come padrone potremo contare su un compagno fedele per la vita.

Se possiamo cerchiamo anche di farlo socializzare fin da cucciolo. Facendo così eviteremo problemi di eccessiva timidezza o troppa esuberanza con i suoi simili quando raggiungerà la piena maturità.

