C’è sempre una ragione valida per deliziarsi in cucina. E quale migliore occasione per portare in tavola numerose preparazioni se non la domenica di Pasqua?

Innumerevoli le ricette che caratterizzano questo periodo dell’anno, tutte estremamente ricche e gustose. A partire dalla pasta sfoglia, che si rende protagonista di tanti antipasti, come le pizze rustiche o la torta Pasqualina. Ma anche il classico casatiello, tipico delle regioni del Sud Italia.

Non solo pasta sfoglia e casatiello, ecco un delizioso e sfizioso antipasto pronto in meno di 10 minuti da portare in tavola per il pranzo di Pasqua

Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta perfetta per un antipasto veloce, ma pieno di gusto. Stiamo parlando delle uova primavera, una ricetta semplicissima che si realizza in poco meno di 10 minuti.

Le uova primavera, così chiamate per la molteplicità di colori che le caratterizzano, sono delle semplici uova bollite private del tuorlo. La particolarità sta nello spazio vuoto centrale, che può essere riempito con i più svariati e colorati alimenti.

Mille uova primavera

Per 12 pezzi, serviranno 6 uova. Per preparare il ripieno, gli alimenti cambiano in base alle nostre preferenze, e ovviamente si modificheranno i colori delle uova. Dunque, per il ripieno base serviranno:

70 g di formaggio spalmabile fresco;

Sale fino e pepe nero q.b.

A questi ingredienti andremo ad aggiungere i seguenti, a seconda del colore che desideriamo ottenere:

200 g di spinaci per un ripieno verde;

100 g di barbabietola per un ripieno rosa;

30 g di concentrato di pomodoro per un ripieno rosso.

Procedimento

In una casseruola contenente dell’acqua immergere le uova intere e lasciarle cuocere per 6-8 minuti. Successivamente, scolarle e lasciarle raffreddare. Lavare gli spinaci e passarli in padella con un filo d’olio per 5 minuti. Con l’aiuto di un frullatore, tritiamoli e uniamoli al formaggio spalmabile, così da ottenere il ripieno verde. In un altro recipiente, affettare la barbabietola e frullarla. Ora uniamola al formaggio spalmabile, in modo da ottenere il ripieno rosa. Infine, per il ripieno rosso uniamo il formaggio spalmabile al concentrato di pomodoro. Adesso sgusciamo le uova precedentemente bollite e tagliamole a metà. Privarle del tuorlo e, con l’aiuto di un cucchiaio, riempirle con le salse create. Disporre in un vassoio e servire.

Saranno perfette da posizionare al centro delle nostre tavole per ravvivarle e riempirle di freschi colori primaverili.

