Non solo Parigi o Londra ma tutte queste città europee sono ideali per un indimenticabile weekend di Pasqua

Già i nostri nonni se potevano in questa occasione si spostavano. Le famose gite fuori porta di Pasqua e Pasquetta sono infatti pienamente italiane e rientrano nella tradizione delle nostre famiglie.

I tempi sono cambiati e con la tecnologia e la concorrenza tra i mezzi di trasporto possiamo scoprire tante parti del Mondo senza spendere un capitale.

Pasqua cade sempre di domenica ed è un fine settimana che dovremmo sfruttare al meglio. Infatti, non solo Parigi o Londra ma tutte queste città europee sono perfette per incontrare la bellezza e rilassarsi.

La capitale andalusa e Salonicco

La capitale andalusa non smette di stupire. Città bagnata da un importante fiume spagnolo, Siviglia riassume pienamente la cultura spagnola. In molti la considerano come il centro culturale e artistico di tutta la Spagna a sud di Madrid e i suoi monumenti attirano visitatori dal Mondo intero. Come per Roma, non basterebbe una vita intera per scoprire completamente la città.

La sua storia è così densa che possiamo trovare resti iberi, romani, gotici, arabi e poi spagnoli. Ciò che sicuramente non si può evitare di vedere è la sua maestosa Cattedrale in cui riposa Cristoforo Colombo, il castello dell’Alcazar, l’Archivio delle Indie e la Maestranza, l’arena delle corride. La sua gastronomia è di altissimo livello e si propone per tutte le fasce di prezzo.

Sempre restando al sud Europa, un’altra meta degna di un viaggio indimenticabile è la greca Salonicco. In molti la chiamano anche Tessalonica ed è la stessa dei vangeli e delle letture in chiesa. Si tratta, infatti, della seconda città più popolosa di Grecia ed è stata un importantissimo centro prima greco, poi romano e, infine, bizantino.

In passato, gli imperatori di Costantinopoli l’hanno persino scelta come co-capitale dell’impero con Costantinopoli stessa. La città presenta tantissime chiese bizantine, moschee e persino delle sinagoghe. Tantissime culture diverse hanno contribuito allo sviluppo della città che sa accogliere benissimo ogni visitatore.

Non solo Parigi o Londra ma tutte queste città europee sono ideali per un indimenticabile weekend di Pasqua

Infine, per gli amanti del vino e della natura c’è una città francese che riuscirà a soddisfare anche i gusti più difficili. Parliamo di Bordeaux, uno dei centri di produzione vinicola più importanti di Francia. Oltre al vino, però, Bordeaux ha anche un centro storico tutelato dall’UNESCO e opere d’arte che testimoniano la sua millenaria storia.

Approfondimento

Mai più questo grave e banale errore in vacanza grazie a questo intelligentissimo accorgimento