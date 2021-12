I classici dolci di Natale sono sempre una garanzia di bontà e di gusto. Sono tante le farciture tra cui scegliere per soddisfare anche i palati più esigenti e stupire tutti. Ma comunque si tratta sempre dei soliti dolci che potrebbero averci anche un po’ stancato.

Certo, per cambiare potremmo preparare il tronchetto natalizio in casa oppure acquistare un panettone artigianale. Prodotti genuini sicuramente diversi da quelli industriali, soprattutto per quanto riguarda i panettoni. Però non sempre riusciamo a distinguere i veri panettoni artigianali e non farci ingannare. Per aiutarci nella scelta abbiamo svelato come fare in un precedente articolo. “Il momento del soffice e gustoso panettone è quasi arrivato quindi meglio sapere come riconoscere quello artigianale”

Non solo panettone e tronchetto natalizio, ecco il golosissimo dolce facilissimo da preparare che spopolerà a Natale

Ma se vogliamo distanziarci completamente dalla tradizione e servire qualcosa di nuovo ecco un’idea. Questo dolce non solo è semplice da preparare ma richiede davvero pochissimo tempo per assemblarlo. L’importante è procurarsi degli ottimi dischi di pasta sfoglia in pasticceria.

Ingredienti per 10 persone

Per il nostro dolce serviranno:

2 dischi di pasta sfoglia;

200 gr di cioccolato fondente;

200 gr di mascarpone;

500 ml di panna fresca;

3 cucchiai di zucchero a velo;

1 stecca di cannella;

50 gr di zucchero;

cannella in polvere;

scorzette di arancia candita;

Procedimento:

Scaldiamo 200 ml di panna fresca in un pentolino. Nel frattempo prepariamo il cioccolato, tritiamolo a scaglie e trasferiamolo in una ciotola. Aggiungiamo la panna riscaldata e cominciamo ad amalgamare il tutto e poi anche il mascarpone possibilmente a temperatura ambiente. Mescoliamo bene, copriamo con una pellicola e mettiamo in frigo a riposare per 2 ore.

Scaldiamo ora gli altri 300 ml di panna con la stecca di cannella. Raggiunto il bollore spegniamo il fornello, filtriamo la panna e quando sarà raffreddata mettiamola in frigo.

Prendiamo i dischi di pasta sfoglia, se necessario tagliamoli della forma giusta. Cospargiamoli con lo zucchero, facciamo qualche forellino con la forchetta e mettiamoli su una teglia rivestita di carta da forno. Inforniamoli a 200° gradi per 12 minuti.

Montiamo la panna fredda con la cannella ben fredda aggiungendo lo zucchero a velo e trasferiamola in una sac à poche. Montiamo anche il mix di mascarpone e cioccolato e mettiamolo in un’altra sac à poche.

Ora componiamo il dolce facendo tanti ciuffetti con entrambi i composti sul primo disco di pasta sfoglia. Possiamo anche usare bocchette diverse, una più grande e l’altra a zigzag. Posizioniamo sopra l’altro disco e continuiamo a fare i ciuffetti. Guarniamo il tutto con le scorzette di arancia candita e un po’ di cannella in polvere.

Quindi, non solo panettone e tronchetto natalizio, ecco il golosissimo dolce facilissimo da preparare che spopolerà a Natale. Stupiamo i nostri ospiti o la nostra famiglia con questo dolce gustoso e veloce da preparare. Poi se vogliamo servire qualcosa di più natalizio possiamo preparare dei biscotti super friabili a forma di omino.

