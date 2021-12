L’anno è scandito da mesi, settimane, giorni. Questo fluire di vita privata, lavoro, studio è interrotto da domeniche e feste varie che danno un po’ di riposo e a volte divertimento. La cosa principale, di solito, è stare con le persone a cui si vuol bene, e proprio durante feste come quelle legate al Natale si può. Ogni ricorrenza, poi, richiama alla mente e al palato delle preparazioni particolari. La nostra Italia è davvero ricca di tradizioni culinarie apprezzate in ogni parte del Mondo. A tavola, però, è bello scoprire ogni tanto gusti nuovi appartenenti ad altri popoli.

Non solo pandoro, panettone e torrone per le feste si potrebbero gustare anche questi biscotti con un ingrediente particolare

Il mese di dicembre per gli svedesi è ricco di gioia e di feste, più o meno come in Italia. Basti pensare al giorno di Santa Lucia in cui la figlia maggiore in ogni famiglia si veste di bianco e con delle candele in testa serve la colazione alla famiglia. Questa ricorrenza richiama elementi come la neve, la luce, anche l’avvicinarsi del solstizio d’inverno, oltre alla santa siciliana. Dopo abbiamo i festeggiamenti legati al Natale. Anche qui c’è un richiamo antico a Jul o Yule, una parola di incerte origini in connessione col solstizio. Nelle decorazioni delle case nordiche non manca lo Julbock, il caprone natalizio che portava i doni. Passando al cibo, vediamo come preparare i pepparkakor, i famosi biscotti allo zenzero di varia forma, buoni da mangiare tutto l’anno.

Ingredienti

450 g di farina 00;

150 g di zucchero di canna;

100 ml di latte;

100 ml di sciroppo d’acero (oppure del miele);

50 g di burro;

un’arancia;

2 cucchiaini di zenzero in polvere;

un cucchiaino di cannella;

noce moscata;

chiodi di garofano;

bicarbonato;

sale.

Come preparare i pepparkakor

In una ciotola versare la farina setacciata, un pizzico di bicarbonato, lo zucchero, lo zenzero, la cannella, qualche chiodo di garofano ridotto in polvere e un pizzico di noce moscata. Aggiungere un pizzico di sale e la buccia grattugiata dell’arancia. Mescolare bene il tutto. In un pentolino miscelare a fuoco basso lo sciroppo d’acero o il miele insieme al burro e poi versare il tutto nella ciotola con gli altri ingredienti. Impastare con attenzione, versando a poco a poco il latte. Dopo aver dato una forma arrotondata all’impasto, coprirlo con una pellicola e farlo riposare in frigorifero per qualche ora. Trascorso il tempo, prendere un pezzo di pasta alla volta, stendere e dare la forma ai biscotti.

A Natale ci si può sbizzarrire ritagliandoli a forma di stella, pupazzo di neve e così via. I biscotti andranno messi su una teglia rivestita da carta forno e cotti in forno a 170 gradi per circa 15 minuti. Poi far raffreddare e gustarli, magari con tè o cioccolata calda.

