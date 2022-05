Quando arriva la primavera abbiamo voglia di piatti leggeri ma gustosi. Non ancora così leggeri e freschi come per l’estate ma ci stiamo comunque avviando verso una stagione più calda. Basta, dunque, con i brasati e gli arrosti, perché ciò di cui abbiamo più appetito sono le insalate.

In particolare, però, non ci vorranno solo pancetta e cipolla per questa gustosissima e facile insalata perché, se vogliamo darle più gusto, dobbiamo aggiungere ancora un altro ingrediente.

Ingredienti e preparazione

200 grammi di cavolo cappuccio rosso;

50 grammi di pancetta;

50 grammi di cipolla;

noci a piacimento;

una mela;

sale e pepe;

olio EVO;

200 grammi di comté.

Non solo pancetta e cipolla per questa gustosissima e facile insalata che si prepara velocemente

Per questa ricetta possiamo usare più versioni. Infatti, abbiamo degli ingredienti che possiamo consumare sia crudi sia cotti. In particolare, parliamo del cavolo cappuccio rosso, della pancetta e della cipolla. In questo caso, però, gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono indicare al Lettore una ricetta in cui si cuoce tutto.

Infatti, partiamo dallo sbollentare il cavolo cappuccio. Prendiamo una pentola molto capiente e inseriamo l’acqua fredda. Quando comincia a bollire mettiamo un pizzico di sale e poi il cavolo cappuccio rosso. L’ideale sarebbe averlo già lavato e tagliato a piccoli pezzi per rendere la cottura più omogenea e veloce.

In particolare, sarebbe bene farlo solo sbollentare, ovvero lasciarlo nell’acqua bollente solo per cinque minuti. Poi, lo scoliamo lo lasciamo asciugare per qualche minuto su di un canovaccio.

Nel frattempo, facciamo saltare in padella la nostra cipolla con un filo di olio EVO. Quando vediamo che comincia a dorarsi, aggiungiamo la pancetta tagliata a cubetti. L’ideale sarebbe quello di ottenere una salsa morbida di cipolle con la pancetta croccante. Quindi, appena mettiamo la pancetta, aumentiamo il fuoco, la facciamo abbrustolire e poi la togliamo. Riabbassiamo poi il fuoco e aggiungiamo un filo d’acqua per continuare la cottura della cipolla.

Passati altri cinque minuti la togliamo e la facciamo raffreddare.

Possiamo ora assemblare tutti gli ingredienti e preparare il piatto. Partiamo con il cavolo cappuccio, poi le cipolle e, infine, la pancetta. Schiacciamo delle noci secche e le inseriamo sopra e poi tagliamo il comté, che è un delizioso formaggio francese, a cubettini. Aggiustiamo di sale e pepe ed il piatto è pronto.

