Salute e amore. Questo ognuno di noi chiederà a Babbo Natale. Sono le basi della vita, dopo viene tutto il resto. Il lavoro, i soldi, i divertimenti. Soprattutto in tempi duri come quelli attuali, segnati dal ritorno alla carica del Covid che sembrava fosse sconfitto dopo l’estate. Invece ci risiamo e la salute diventa prioritaria. Allora tutti a cercare quei cibi che fanno bene al nostro organismo, che tengono lontane le malattie e che abbassano colesterolo e trigliceridi. Lo abbiamo già visto, per esempio, in economico delizioso privo di colesterolo è questo il piatto da mangiare non solo a Natale.

Oggi invece pensiamo all’amore e immaginiamo quali cibi possano fare bene a questo sentimento. I cosiddetti afrodisiaci, dalla dea Afrodite, il simbolo della bellezza nell’antichità. Alimenti da assumere prima di una serata romantica, per concluderla al meglio con la compagna o con l’amica invitata a cena per la prima volta. L’uomo che sa cucinare affascina molto, se poi usa gli ingredienti giusti, ancora di più

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Non solo ostriche ma anche frutta secca cioccolato pasta e altri ingredienti da usare per soddisfare il gusto e non solo durante le feste

Il primo cibo che suggeriamo è molto casereccio. Una pasta all’arrabbiata con abbondante uso del peperoncino. Un afrodisiaco naturale associato a un carboidrato che verrà assimilato bene in circa tre ore, prima di sprigionare tutta la sua energia. Insomma, non bisogna andare a letto subito dopo, ma gestire la serata sul lungo termine, per raccogliere i benefici di entrambi gli alimenti.

Dal casereccio al raffinato, possiamo privilegiare le ostriche, ma in generale tutto il pesce crudo è alleato dell’amore, perché l’elevato contenuto di zinco, stimola il testosterone. Anche il sushi è consigliato, quindi si può scegliere uno di questi ristoranti visti in dove conviene mangiare il sushi in Italia secondo il Gambero Rosso. Ovviamente, poi, bisogna rincasare insieme per sfruttare tutte le qualità del pesce crudo.

Il desiderio continua

Altro alimento particolarmente afrodisiaco è il tartufo. Una frittata con questo prelibato tubero sarebbe il top, perché anche l’uovo stimola moltissimo gli ormoni maschili. Sapere coniugare questi due alimenti, magari con un pizzico di peperoncino, potrebbe essere davvero una bomba per la serata.

Passiamo poi alla frutta secca, particolarmente indicata durante la festa. Un suggerimento, mandorle e noci da intingere in una terrina piena di miele. Anche quest’ultimo è un cibo fortemente consigliato perché fornisce energia e sali minerali.

Chiudiamo con un dessert a base di cioccolato e cannella. Magari una semplice cioccolata calda a cui aggiungere anche un pizzico di zenzero. Sono tutte spezie che si associano benissimo al cioccolato e che hanno un forte potere stimolante sul desiderio.

Non solo ostriche ma anche frutta secca cioccolato pasta e altri ingredienti da usare per soddisfare il gusto e non solo durante le feste, perché l’amore ha bisogno di essere alimentato. Durante le feste, subito dopo o in altri momenti dell’anno, questi suggerimenti saranno sempre validi a patto di trovare la persona giusta per metterli in pratica.