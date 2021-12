Durante questo mese sono certamente di più le giornate trascorse dentro l’abitazione, magari in compagnia della propria famiglia.

Per molti, però, dicembre rappresenta anche l’occasione per svolgere tutte quelle faccende rimaste in sospeso per via dei troppi impegni e della vita frenetica. Poiché bisogna curare non solo orto e giardino, ecco lavori e pulizie di dicembre per una casa a prova di sporco e disordine fastidiosissimi. Finalmente è giunto il momento di non rimandare più la pulizia approfondita di una certa zona della casa.

Disfarsi del superfluo

Questa moda è nota a tutti sicuramente con l’espressione “decluttering“, ovvero l’arte di sapersi disfare di quanto non è necessario. Dicembre è certamente l’occasione di fare il decluttering della cassettiera. Uno dei cassetti più trascurati è quasi sempre quello della biancheria. Meglio eliminare calzini spaiati o bucati e tutti i capi ormai vecchi e inutilizzabili.

Curiamo non solo orto e giardino, ecco lavori e pulizie di dicembre per una casa a prova di sporco e disordine

Trascorrere qualche ora in più in casa fornisce l’occasione di una pulizia approfondita dei fornelli. Se per tutti i giorni vanno benissimo un panno spugna e sapone dei piatti, ogni tanto bisogna passare alle maniere forti.

Per esempio, questa soluzione rimuove il fastidioso grasso incrostato dai fornelli da cucina. Se, invece, il problema non è la griglia, ecco come pulire le corone dei fuochi dei fornelli a gas anneriti senza troppa fatica.

Chi ha una cucina laccata lucida conoscerà l’odiosa sensazione di vedere le impronte delle dita in controluce. Questo è il momento di dare una pulita anche ai mobili della cucina.

Molti dimenticano la libreria

Questa è l’occasione per una spolverata più accurata e una corretta organizzazione di libri e riviste all’interno della libreria. Una buona idea è quella di organizzare il tutto per faldoni.

Buttiamo via le vecchie tisane

Tisane non di gradimento oppure scadute occupano inutilmente spazio. Meglio disfarsene senza pensarci troppo.

Il bagno

Anche i mobili del bagno hanno bisogno di una selezione dei prodotti di tanto in tanto. È, insomma, il momento di buttare via prodotti vecchi e scaduti o non adatti alla propria pelle.

Approfondimento

