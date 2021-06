Quando si tratta di caffè non sono rare le persone che ammettono di consumarne diversi durante la giornata.

Chi non utilizza la macchinetta del caffè, preferendo la tradizionale moka, si chiede spesso come non sprecare i fondi ma riutilizzarli.

Infatti, è possibile riutilizzare i fondi del caffè in maniera davvero innovativa e utile. In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato del riciclo di un alimento molto amato, le ciliegie (consultare qui).

Oggi, invece si andrà alla scoperta di tre metodi molto interessanti per riutilizzare in modo intelligenti i fondi del caffè.

Non solo ortensie nei 3 modi geniali per riutilizzare i fondi di caffè che pochi conoscono

Nell’orto i fondi di caffè sono perfetti da utilizzare nella coltivazione delle carote. Infatti, mescolando un po’di caffè con dei semi di carota renderà più semplice la loro distribuzione nel terreno.

Il caffè, inoltre, sarà in grado di nutrire le carote durante le varie fasi di crescita. Unire una piccola quantità di caffè alla nostra coltivazione, quindi, sarà ottimo da utilizzare nell’orto.

Il caffè è ricco di minerali come calcio, azoto, potassio e magnesio fondamentale per far crescere le piante forti e sane.

Sarà un rimedio perfetto per le piante che hanno bisogno di un terreno a pH acido o leggermente acido come le ortensie.

Sarà possibile creare un fertilizzante liquido unendo due tazze ricolme di fondi di caffè in un annaffiatoio e lasciare in infusione per circa un giorno.

Il fertilizzante, così, potrà essere distribuito direttamente sulle piante. Non molti sanno, poi, che i fondi di caffè possono essere alla base del colore blu intenso di alcune ortensie.

Sempre per le piante, ma in vaso, i fondi di caffè potranno essere utilizzati, mescolati con della torba, per effettuare delle pacciamature.

Sarà sufficiente distribuire il composto sugli strati superficiali del terreno ed effettuare una leggera pressione prima di irrigare.

Anticellulite

Un altro modo molto interessante vede i fondi di caffè utilizzati come alleati nella lotta alla cellulite.

Infatti, mescolando il caffè con dell’olio di mandorle dolci sarà possibile ottenere un composto utilissimo da utilizzare prima della doccia.

Un metodo economico che aiuterà a combattere la cellulite che merita, sicuramente, di essere provato. Anche solo per la sua economicità.

Pattumiera

Da ultimo, come si è visto non solo ortensie nei 3 modi geniali per riutilizzare i fondi di caffè che pochi conoscono.

Un modo molto interessante per riutilizzare i fondi di caffè è quello di utilizzarli per limitare gli odori emanati dalla pattumiera.

Sarà sufficiente sistemare uno strato di polvere di caffè sul fondo del sacchetto utilizzato nel cestino della pattumiera per limitare gli odori, specialmente in estate.

Si sconsiglia, però, di utilizzarli direttamente nella pattumiera, meglio inserirli nel sacchetto gettato frequentemente.

Questo perché, in caso contrario, si rischia il formarsi di muffe sul fondo della pattumiera.