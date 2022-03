Togliendo purtroppo l’attuale scenario di guerra nell’Europa dell’Est, gli italiani hanno comunque ricominciato a viaggiare. Complici dei fine settimana di bel tempo e dopo tanta attesa, finalmente le nostre città d’arte stanno tornando a riempirsi di turisti. Per ora non vediamo le code di giapponesi e americani, ma almeno a livello nostrano, si muove finalmente qualcosa. Sembrerebbero in aumento gli italiani che preferiscono volare piuttosto che guidare. Questo anche grazie a una politica di prezzi davvero abbordabili da parte di moltissime compagnie aeree. Escludendo i tempi un po’ più lunghi degli imbarchi, in tanti casi spendiamo meno volando che facendo il pieno di benzina e pagando l’autostrada. Non solo offerte last minute e low cost perché in questo articolo vedremo anche come risparmiare cambiando addirittura il dispositivo da cui facciamo le prenotazioni.

Un’indagine americana

Possiamo veramente dire tutto ma non che gli americani manchino di fantasia nei sondaggi e nelle statistiche. Addirittura, secondo una recente ricerca sul web, sarebbe emerso che prenotare lo stesso volo dallo smartphone e dal tablet avrebbe costi diversi.

Potrebbe davvero sembrare incredibile, ma magari qualcuno dei nostri Lettori si sarebbe già accorto di questa differenza. La curiosità verrebbe spiegata con un concetto matematico. Ossia: nel momento in cui proviamo a fare una prenotazione, interverrebbero una serie di calcoli algoritmici. Per spiegarla in modo ancora più semplice, il motore di ricerca del web ci catalogherebbe in base all’apparecchio che stiamo utilizzando.

Non solo offerte last minute e low cost ma il modo intelligente per risparmiare prenotando i voli aerei potrebbe dipendere anche dal dispositivo che usiamo

Secondo questo algoritmo quindi, potenzialmente l’utente che va alla ricerca di un volo utilizzando un sistema Apple, troverebbe delle offerte più costose rispetto a chi invece si muove con un sistema Android. Sistema operativo quest’ultimo, che si troverebbe anche in smartphone e tablet più economici. Ma attenzione anche alla geolocalizzazione della ricerca dal nostro telefono o pc. Quindi offerte calcolate sul sistema operativo ma anche sulla nostra posizione geografica. Sempre secondo questa ricerca, ci sarebbero infatti alcuni motori che calcolerebbero la differenza di prezzo del biglietto in base alla nostra residenza. Non solo per calcolare i km effettivi della distanza. Subentrerebbe quindi l’ipotetica differenza di reddito tra Nord e Sud. Sembra incredibile, eppure quando entriamo in internet ci spogliamo completamente di tutti i nostri dati sensibili.

