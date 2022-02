Ogni 14 febbraio tutti gli innamorati si aspettano di ricevere qualcosa. Fra le idee più gettonate ci sono le scatole di cioccolatini e i mazzi di rose. Però come abbiamo già spiegato, questi ultimi non sono sempre un buon segno. Infatti, il colore del fiore può rivelare sentimenti e inclinazioni diverse. Oggi rimaniamo su questo argomento, prestando però non solo attenzione alla sfumatura, ma anche alla quantità regalata. Infatti non si tratta solo di numeri pari o dispari, oggi scopriamo quali sentimenti si celano nel nostro partner a seconda del numero di rose che ci dona. Vediamo insieme quanto questa cosa cambia sia nel mondo occidentale che in quello orientale.

La tradizione presente in Occidente

Partiamo da un’usanza molto in voga in Italia: donare solo un numero dispari di fiori. Infatti, quelli pari si utilizzano solo nel caso di lutto oppure in occasione di un matrimonio o di un fidanzamento. Dodici rose manifestano il desiderio di rimanere per sempre con il proprio partner, dato che rappresentano tutti i mesi dell’anno. Spesso questo numero viene visto in concomitanza di un matrimonio e non a caso i fiori sono il doppio rispetto a quando si celebra un fidanzamento. Nove invece sono perfette per uno step intermedio fra questi due eventi.

Non solo numeri pari o dispari, ecco il linguaggio segreto nascosto nel numero di rose che ci regalano a San Valentino

Inoltre, regalarne una va bene per una ricorrenza come San Valentino, ma secondo la tradizione rappresenta la celebrazione di un evento immediato e poco maturo come ad esempio un colpo di fulmine. Va bene quindi solamente per i primi stadi di una relazione. Invece 3 sono perfette quando si tratta di una storia che va avanti da più anni. Infine, quindici rose sono quelle che si usano per chiedere perdono al proprio partner dopo aver fatto qualcosa di sbagliato.

In Oriente invece, specialmente in Thailandia, ci sono altri tipi di tradizioni per questa giornata, che è una delle più importanti del calendario. Una rosa in questo caso viene donata quando si vuole dare al rapporto una connotazione di unicità e di fedele monogamia. Invece undici sono destinate alla propria persona preferita. Arrivare a novantanove rose invece è sinonimo di un amore duraturo e imperituro. Invece 108 rappresentano una vera e propria proposta di matrimonio.

