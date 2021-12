Un po’ di abbronzatura non guasta mai, basta non esagerare. Durante l’estate non c’è alcuna difficoltà, ma in inverno abbronzarsi diventa più difficile. A meno che non si vada in montagna sulla neve, il sole d’inverno in pianura non scalda molto. Tuttavia prendere in modo naturale un po’ di tintarella anche d’inverno è possibile. Non solo neve e lampade solari, ma per abbronzarci d’inverno proviamo anche questi 2 rimedi naturali della nonna.

Non si rinuncia mai ad un po’ di abbronzatura, anche se è inverno. A parte il look, il sole che bacia il nostro volto ci aiuta a immettere nel corpo la preziosa vitamina D. Sono tanti i consigli per abbronzarsi, e allora conviene farlo in modo giusto e meglio se naturalmente. Uno di questi modi è andare sulla neve. Oltre a divertirci e a tenerci in buon umore, otteniamo anche una magnifica abbronzatura. Naturalmente non dovranno mancare creme protettive e occhiali da sole adeguati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono anche degli alimenti che aiutano a mantenere l’abbronzatura e a farla durare un po’ più nel tempo. Anche delle creme e dei rimedi casalinghi potrebbero esserci d’aiuto, come quelli a base di carota.

La carota contiene betacarotene, un elemento molto utile alla salute e anche all’abbronzatura. Questa sostanza protegge la pelle nell’esposizione ai raggi solari e ne riduce la sensibilità. Per questo motivo tanti fabbricanti di creme solari la aggiungono tra gli ingredienti, perché permette un’abbronzatura più efficace.

Anche le nonne lo sapevano e preparavano così una maschera a base di carote.

Non solo neve e lampade solari, ma per abbronzarci d’inverno proviamo anche questi 2 rimedi naturali della nonna

La prima creazione delle nostre nonne è una maschera naturale. Si grattugia una carota o si sminuzza a pezzettini piccoli. Si mischia poi o con dello yogurt, oppure con dell’olio d’oliva. E si applica sul viso, come si fa con le maschere, e naturalmente non toccando gli occhi. Se si è in estate, sugli occhi si può appoggiare una fetta di cetriolo, per degli effetti promettenti contro le borse. Bastano venti minuti, lo stesso tempo per la maschera alla carota.

L’altro rimedio richiede meno tempo perché con la carota prepariamo una gustosa bevanda. Le carote si trovano un po’ tutto l’anno ed è sempre possibile trovarle in vendita. Basta frullare una carota a cui poi aggiungeremo il succo di un’arancia. Possiamo anche raddoppiare la dose, con due carote e due arance. Non ci resterà altro che bere questa gustosa bevanda e usufruire dei suoi benefici.

In questo modo o sulla neve, o al lago, oppure durante una passeggiata al mare, il sole ci sarà amico. Avremo sempre durante l’inverno la possibilità di godere di una calda abbronzatura in una splendida giornata di sole.