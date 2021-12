Nonostante le restrizioni a causa della pandemia, si avvicina la domanda fatidica che facciamo ad amici e parenti, ovvero: “cosa fai a Capodanno?”. È diventata ormai una tradizione chiedere a chiunque come festeggeranno l’ultimo dell’anno, parecchi giorni in anticipo.

In molti decideranno all’ultimo minuto cosa fare, altri invece stanno già progettando un cenone spettacolare con classica giocata a carte e trenino. Chi avrà la possibilità e il tempo per evadere, sicuramente prenoterà in qualche famosa località, per trascorrere dei giorni indimenticabili, anche insieme alla propria famiglia.

Le destinazioni più ambite generalmente sono le città e i borghi di montagna, tra la neve alta e grandi piste di sci.

Non solo neve a Capodanno, ecco 3 mete dove trascorrere l’ultimo dell’anno per non spendere troppo

I luoghi ad alta quota italiani più noti, dove organizzare escursioni e strepitose sciate, sono Cortina D’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Cervinia, Livigno, Tarvisio e tante altre. Per chi ama le basse temperature e gli chalet, prenotare i giorni di festa in montagna può essere entusiasmante. Ma, spesso, se non prenotiamo in tempo, ci sono buone possibilità che i costi non siano proprio bassi e convenienti.

Per chi vuole scegliere altri tipi di località, dunque, non solo neve a Capodanno, ecco 3 mete dove trascorrere l’ultimo dell’anno per non spendere troppo. Vediamo quali sono.

In provincia di Piacenza, a Gazzola, nella frazione di Rivalta, si trova uno splendido Castello, antico circa mille anni. Sontuoso e signorile, rievoca tempi antichi ricchi di fascino, oggi è dimora dei Conti Zanardi Lardi. Il Castello di Rivalta ha un cortile interno e un grande parco all’esterno, ospita un museo e ha 12 stanze eleganti e romantiche dove è possibile soggiornare. Per il 31 dicembre è possibile festeggiare in questo incantevole luogo, che propone diversi pacchetti a seconda delle esigenze.

Una valida alternativa è a Sassetta, in provincia di Livorno, dove ci sono le terme, bellissime e immerse nella natura. Potremmo festeggiare proprio in quella zona l’inizio del nuovo anno. Ci sono diverse strutture che offrono pacchetti interessanti e accessibili, per provare un’esperienza rilassante.

Fine anno sul mare

In Liguria, affacciata sul porto, c’è La Spezia, città bellissima e tappa obbligatoria per chi si trova nelle vicinanze. Oltre un mare spettacolare, è immersa in un luogo incantevole, con le sue case colorate e meraviglie naturali.

Il centro abitato è di piccole dimensioni, ma di ineguagliabile fascino, grazie alle vie, le case colorate, le chiese, le piazze e lo straordinario Castello di San Giorgio.

