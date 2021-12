Durante l’inverno, spesso uno dei dolci più presenti sulle nostre tavole è lo strudel. Si tratta di un dolce tipico del Nord Italia, anche se le sue origini probabilmente sono turche.

Esistono tante versioni, che variano anche in base alle usanze locali ed ai prodotti a disposizione.

In questo articolo, riproporremo la ricetta classica, quella autentica che possiamo assaporare nelle zone del Trentino, senza usare il burro per renderlo più leggero.

Non solo mele o pere, ecco come preparare uno strudel favoloso unendo anche questi 2 ingredienti

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

1 rotolo di pasta sfoglia;

100 grammi di pane raffermo;

60 grammi di pinoli;

60 grammi di uvetta;

cannella;

zucchero a velo;

scorza grattugiata di limone;

120 grammi di zucchero;

1 chilo di mele.

Procedimento

Innanzitutto, tostiamo la mollica di pane raffermo insieme a 40 grammi di olio di semi. In questo caso non utilizzeremo il burro, perché abbiamo visto che ci sono tanti altri ingredienti che possono sostituirlo nella preparazione dei dolci.

A questo punto, laviamo per bene le mele e tagliamole a spicchi sottili. Dopo di che, disponiamole su una teglia con carta forno ed inforniamo a 200 gradi per almeno 12 minuti. Con questa cottura preventiva, esse risulteranno più morbide e perderanno meno succhi in seguito. Nel frattempo, mettiamo in ammollo l’uvetta per farla idratare.

Una volta sfornate le mele, e lasciate raffreddare, mescoliamole insieme allo zucchero, alla cannella ed alla scorza grattugiata di un limone. Dopo di che, aggiungiamo anche l’uvetta idratata ed i pinoli, rimescolando ancora. Sono questi 2 gli ingredienti che renderanno più saporito il nostro strudel di mele.

Per quanto riguarda i pinoli, pochi sanno che essi sono dei semi antiossidanti che aiuterebbero a dimagrire ed abbassare il colesterolo cattivo.

È arrivato ora il momento di srotolare e stendere la nostra pasta sfoglia. Qui possiamo usare quella fresca, disponibile al supermercato, o seguire questa ricetta per farla in casa.

Una volta stesa, sempre con dell’olio di semi spennelliamo la superficie, lasciando intatti i bordi esterni.

Ora, cospargiamo la mollica tostata, in maniera tale che durante la cottura questo strato possa assorbire tutti i succhi delle mele.

L’ultima fase delicata

Facendo attenzione a non rompere la pasta, cominciamo ad arrotolarla, partendo da uno dei due bordi lunghi. Sigilliamo il rotolo per bene sui lati, in modo che non fuoriesca nulla, e disponiamolo su una teglia con carta forno. Spennelliamo nuovamente la superficie con altro olio di semi ed inforniamo a 200 gradi per circa 35/40 minuti. Quindi, non solo mele o pere, ecco come preparare uno strudel favoloso unendo anche questi 2 ingredienti. Una volta terminata la cottura, spolveriamo un po’ di zucchero a velo sulla superficie e siamo pronti per servire.